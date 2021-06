Enchilada verstärkt Stuttgarts Gastronomie-Szene

Das Wirtshaus Lautenschlager ist der neueste Standort der Enchilada Gruppe: Mit dem Gasthaus in der Stuttgarter Innenstadt startet ein Konzept mit gut bürgerlicher, schwäbischer Küche, verfeinert mit modernen Akzenten. In dem historischen Gebäude in der Lautenschlagerstraße 24 finden bei normaler Belegung ohne Pandemie-bedingte Abstände rund 500 Personen innen und außen Platz.

.

Highlight des auf zwei Etagen verteilten Restaurants im ehemaligen Industriehof ist die große Gastro-Empore im ersten Stock. Hauptmieter der 1.300 m² großen Fläche ist die Dinkelacker Brauerei, die Enchilada Gruppe hat den Umbau in Eigenregie bewerkstelligt. Der Um- und Ausbau des komplett revitalisierten Bestandsgebäudes mit denkmlageschützter Fassade hat, bedingt durch die Corona-Pandemie, fast ein Jahr gedauert.



Wir sind sehr glücklich, dass wir nach mehr als 12 Monaten kürzlich endlich die ersten Gäste begrüßen konnten. Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nehmen das neue Restaurant gut an, das tolle Wetter pünktlich zur Eröffnung hat nochmal sein übriges getan“, berichtet Harald Huber, geschäftsführender Inhaber des Lautenschlagers über die ersten Eröffnungstage, des neuen Anziehungspunktes in der Innenstadt.



Das Wirtshaus Lautenschlager ist das vierte Restaurant der Enchilada Gruppe in Stuttgart nach dem Carls Brauhaus, Wilma Wunder und dem Enchilada. Das neue Wirtshaus verfügt über 405 m² Gastraum (ohne Theke und Laufflächen gerechnet) sowie über 255 m² Terrassenfläche (EG und 1. OG). Vor dem Lautenschlager war im Gebäude eine Handelsfläche untergebracht. Mit dem neuen Anziehungspunkt in der Stuttgarter Innenstadt findet die Belebung eines alten Ausgehviertels der Landeshauptstadt seine Fortsetzung. Eigentümer des „Lautenschlager Areal“ ist die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Familienbrauerei Dinkelacker ist Hauptmieter, der Ausbau wurde in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit Dinkelacker bewerkstelligt.