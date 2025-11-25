EnBW kauft Grundstück in Bochum für neuen Schnellladepark

Die DGC Gruppe hat ein 2.898 m² großes Gewerbegrundstück in der Hofsteder Straße 182a in Bochum an EnBW Energie Baden-Württemberg AG veräußert. Das Areal in direkter Sichtlage zur Autobahn A40 soll zu einem modernen Schnellladepark entwickelt werden, um die nachhaltige Mobilitätsinfrastruktur im Ruhrgebiet auszubauen.

„Wir freuen uns, dass wir in der aktuell herausfordernden Marktphase mit der EnBW einen Käufer für das Grundstück gewinnen konnten, der dem Standort eine zukunftsweisende Nutzung gibt und das Thema Nachhaltigkeit aktiv vorantreibt. Gleichzeitig trägt das Projekt zur Aufwertung des gesamten Gewerbegebiets bei, in dem sich auch weitere Immobilien im Besitz der DGC Gruppe befinden“, erklärt Tarek Prause, Leiter Transaktionsmanagement der DGC Gruppe.



Begleitet wurde die Transaktion von der Commercia Immobilien GmbH aus Essen. „Dieser Abschluss ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Wir sind stolz, unseren Teil zu einem nachhaltigen Projekterfolg beigetragen zu haben“, betont Geschäftsführerin Zumbusch.