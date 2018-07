Emslander & Company verkauft Mehrfamilienhaus in München

Mehrfamilienwohnhaus

Emslander & Company hat ein Mehrfamilienwohnhaus in München-Englschalking Stadtbezirk 13 Bogenhausen noch vor Baubeginn global verkauft. Der Neubau umfasst 5 ausgestattete Wohnungen mit insgesamt ca. 512 m² Wohnfläche und 6 Garagenplätzen. Die Fertigstellung ist für ca. September 2019 geplant – der Baubeginn erfolgt ca. Ende August 2018. Käufer ist ein Privatinvestor aus München. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die sehr hohe Nachfrage und der zügige Verkauf noch vor Baubeginn zeigt das weiterhin sehr große Investoreninteresse am Münchner Immobilienmarkt,“ so Gregory H. Kleemann, Leiter Wohnimmobilien und Investment bei E & Co. Immobilien. Zwei weitere, ähnliche Projekte München-Fasanerie und München-Lerchenau sind bereits in Planung. Die Baugenehmigungen sind beantragt.