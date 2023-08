Emproc gewinnt Prokurist für Projektsteuerungsteam

Die Emproc-Unternehmensgruppe mit Fokus auf Projekt-, Bau- und Kostenmanagement konnte Christian Gerlach als neuen Prokuristen und Projektsteuerer für Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen gewinnen. Er übt mit sofortiger Wirkung das Amt des Prokuristen aus. Am Standort Berlin soll er den Geschäftsbereich der Projektsteuerung weiter ausbauen.

„Mit Christian Gerlach konnten wir das Team um einen ausgemachten Experten im Bereich der Projektsteuerung erweitern. Mit dieser Personalentscheidung führen wir unser organisches Unternehmenswachstum fort und wollen uns verstärkt im Bereich der Projektsteuerung positionieren", so Christoph Winter, geschäftsführender Gesellschafter der Emproc.



Gerlach verfügt über einen Abschluss als Diplom Bauingenieur sowie als Diplom Wirtschaftsingenieur. Während seiner Zeit als Ingenieur bei der IPM Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH betreute er eine Vielzahl an Neubau- und Infrastrukturprojekten mit Projektvolumina von bis zu 1,2 Mrd. Euro. Seit 2008 arbeitete Christian Gerlach als Projektleiter bei der Bureau Veritas Construction Services GmbH und war u. a. für das Nachtragsmanagement des Umbaus des Berliner Bahnhofs Ostkreuz sowie das Vertragsmanagement beim Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-Ebensfeld verantwortlich. Verschiedene Projekte im Bundesbau wie u. a. in Madrid (Neubau Deutsche Schule) und in Rom (Grundsanierung Deutsches Archäologisches Institut) hat er als Projektleitung bis heute erfolgreich gesteuert. Bei der Bureau Veritas Construction Services GmbH war er seit 2016 auch als Prokurist tätig und für den Standort Berlin verantwortlich.