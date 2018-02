Empirica sieht Blasengefahr in neun Metropolen

Der Immobilienpreisindex des Wirtschaftsforschungsinstituts Empirica weist für das vierte Quartal Preissteigerungen für Eigentumswohnungen von 9,5 Prozent in den Top Seven und von 7,6 Prozent in den 14 ausgewählten B-Städten aus. Die Mietsteigerungen lagen in den A-Städten bei 5,9 Prozent, in B-Städten bei 5,0 Prozent. Vor diesem Hintergrund sieht das Institut eine Preisübertreibungsgefahr inzwischen in neun von zwölf Großstädten als gegeben an. In Q3 waren es noch acht, drei Jahre zuvor sogar nur fünf Städte.

Erstmalig attestieren die Forscher auch Dresden eine „eher hohe“ Blasengefahr, wohingegen Essen eine „mäßig hohe“ Einschätzung bekommt, Leipzig wird eine „geringe“ und Dortmund gar eine „sehr geringe“ Blasengefahr attestiert. In 247 der 402 untersuchten Landkreise, respektive kreisfreien Städte, klaffen Mieten und Kaufpreise auseinander, in 189 Kreisen haben sie sich die Kaufpreise vom Einkommen gänzlich abgekoppelt. Empirica hatte bereits Anfang letzten Jahres für einige deutsche Großstädte das abrupte Ende des Mietpreisbooms prognostiziert – und musst sich einen herben Konter von Bulwiengesa gefallen lassen [Bulwiengesa kontert Empirica: Doch kein „Trendbruch“ bei den Kaufpreisen?].