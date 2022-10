Empira steigert AuM auf 7,1 Mrd. Euro

Die Empira Group konnte die Assets under Management in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 um 1,1 Milliarden Euro auf jetzt 7,1 Milliarden Euro steigern. Im kommenden Jahr sieht das Unternehmen vor, die Assets under Management um weitere 2,5 Milliarden Euro auszubauen.

Auflage innovativer Fondsprodukte

Im Equity-Bereich wurde zuletzt der „Empira Urban Living SCSp SICAV-RAIF“ lanciert. Der Fonds investiert in Projektentwicklungen zum Neubau von kleinteiligen Wohnflächen, welche Smart-Living-Konzepte sowie ein Gastronomie-Konzept beinhalten. Hierzu konnte bereits ein Seed-Portfolio mit einem Zielvolumen von über 500 Millionen Euro gesichert werden. Bei den Debt-Produkten wurde der „Empira Real Estate Finance Fund 6 SCSp SICAV-RAIF“ aufgelegt. Dieser erweitert die Produktpalette im Senior-Loan-Bereich und bietet somit institutionellen Anlegern die Möglichkeit, in erstrangige Finanzierungen von qualitativ hochwertigen Bestandsimmobilien in Deutschland und Österreich zu investieren.



Konsequente Internationalisierung der Investorenbasis schreitet voran

Empira hat in den vergangenen Monaten die internationale Expansion weiter fortgeführt. Nach der diesjährigen Eröffnung des Standortes in Großbritannien folgen nun weitere Standorte in Skandinavien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damit legt die Empira Group erfolgreich weitere Grundbausteine für die Internationalisierung der Investorenbasis.



Develop-and-Hold-Strategie erfolgreich fortgeführt

„Wir sind Pioniere im Bereich Develop-and-Hold und setzen unsere erfolgreiche Strategie weiter fort. Mit hauseigener Entwicklungs- und Bauexpertise entwickeln wir für zahlreiche Fondsprodukte von Deutschland bis in die USA nachhaltigen Wohnraum mit höchsten Qualitätsstandards und wirken so dem Wohnraummangel entgegen“, erklärt Lahcen Knapp, Verwaltungsratsvorsitzender der Empira Group. Die Immobilien werden nach der Fertigstellung langfristig im Bestand gehalten und durch das hauseigene Asset-Management für institutionelle Investoren aktiv verwaltet. „Wir bieten unseren Investoren damit attraktive Investmentmöglichkeiten mit einem langfristigen Cashflow“, so Knapp. Derzeit befindet sich ein Projektvolumen von rund 4,3 Milliarden Euro in der Umsetzung.



Expertenteam wächst auf über 200 Mitarbeiter

Auch im Personalbereich wächst die Empira Group weiter und überschreitet in diesem Jahr die 200er-Marke. Als Schlüsselpositionen für den Wachstumskurs konnten im Bereich Client Relations Christopher Andersson (Director und Head of Nordic Client Relations), Walid Ibrahim (Managing Director und Head of Middle East Client Relations) sowie Roger Harle (Director Client Solutions UK) gewonnen werden. Zudem wurde Markus Königstein zum Global Head of Investment Management ernannt [wir berichteten].