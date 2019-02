Empira stärkt Projektentwicklung durch IGB-Übernahme

Die Empira Gruppe hat den Münchner Projektsteuerer IGB-Ingenieurgesellschaft Burgert mbH mit der kompletten 26-köpfigen Belegschaft von u.a. Bauingenieuren, Architekten und Sachverständigen übernommen und in den Konzern integriert. Die neue Tochtergesellschaft verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Projektsteuerung sowie Projektabwicklung und gezielter Wertsteigerung bei Neubau- und Bestandsobjekten in den Nutzungsarten Wohnen, Büro, Hotel und Einzelhandel sowie Mischnutzungen und Sondernutzungen. Der Track Record umfasst öffentliche wie privatwirtschaftliche Aufträge in ganz Deutschland.

„Durch die gezielte Verstärkung mit den Fachleuten von IGB bauen wir unser Leistungsspektrum für institutionelle Immobilieninvestments speziell im renditestarken Bereich Projektentwicklung aus. Egal an welchem Punkt der Wertschöpfungskette ein Investor einsteigen möchte, egal wie viel Vorerfahrung vorliegt, wir haben den Anspruch alle Dienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können. Dieser One-Stop-Ansatz schafft am zunehmend engen Markt Synergien und ermöglicht reale Renditevorteile“, sagt Lahcen Knapp, CEO der Empira Gruppe.



Zum IGB-Leistungsspektrum zählen neben der klassischen Projektsteuerung, bzw. dem Projektmanagement, auch die Generalplanung sowie die Objektüberwachung und die Erstellung von Gutachten. Auch im Bereich Energiekostenoptimierung und energetische Sanierung verfügt das Unternehmen über Expertise.