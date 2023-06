Empira plant Wohnhochhaus in Dallas mit 375 Einheiten

711 N. Pearl Street

© Empira Group

Die Empira Group sichert sich für den „Empira Residential Invest US“-Fonds nur wenige Wochen nach dem Grundstücksankauf in Miami [wir berichteten] ein weiteres Entwicklungsgrundstück in den USA, dieses Mal in Dallas, Texas. Auf dem rund 4.450 m² großen Grundstück ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 375 Wohnungen geplant.

.

Im Erdgeschoss des Hochhauses ist ein Restaurant vorgesehen, mit einer Fläche von rund 678 m² und Außenplätzen auf einer Fläche von rund 230 m², die den Blick freigeben auf den Celebration of Life Park. Die Architektur der Anlage zielt darauf ab, den Gemeinschaftssinn im Stadtteil zu fördern und sich so zu einem Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher zu entwickeln.



Das Hochhaus wird in der 711 N. Pearl Street errichtet, fußläufig zum größten zusammenhängenden städtischen Kunstviertel der Vereinigten Staaten. Die Wohnungen richten sich an Menschen, die in der Innenstadt von Dallas leben möchten, umgeben von einem attraktiven, gemischten Umfeld, das die wichtigsten Arbeitgeber der Stadt sowie eine vielfältige Gastronomie- und Unterhaltungsszene umfasst. Wenige Blocks entfernt haben die Bewohner Zugang zu den wichtigsten Institutionen für darstellende und bildende Künste, darunter das AT&T Performing Arts Center, das Margot and Bill Winspear Opera House, das Meyerson Symphony Center und das Dallas Museum of Art, eines der zehn größten Kunstmuseen der USA.



„Dallas ist schon seit einigen Jahren auf unserem Radar, da sich die Stadt schnell in eine Metropole mit landesweiter Bedeutung entwickelt hat und neue Einwohner, Talente und Unternehmen anzieht„, betont Lahcen Knapp, Chairman der Empira Group. “Von hochgebildeten jungen Berufstätigen bis hin zu Rentnern, die einen pulsierenden Lebensstil suchen, möchte jeder in Dallas leben. In den letzten Jahren wurden Milliarden von Dollar an privatem Kapital und öffentlichen Mitteln in die Innenstadt von Dallas investiert, um dem bemerkenswerten Bevölkerungswachstum Rechnung zu tragen. Unser hochmodernes Projekt wird neue Wohnmöglichkeiten für Einzelpersonen und Familien bieten, die in fußläufiger Entfernung zum Kunstviertel, zu Geschäften, Restaurants, Parks und ihrem Arbeitsplatz leben wollen.“



Neben dem Kunstviertel, das jährlich mehr als 1,5 Millionen Besucher anzieht, ist Downtown Dallas mit rund 135.000 Beschäftigten tagsüber das größte Beschäftigungszentrum im Norden des US-Bundesstaates Texas. Texas hat von allen US-Bundesstaaten nach Alaska die zweitgrößte Fläche und nach Kalifornien die zweitgrößte Bevölkerungszahl. Heute verfügt Dallas über rund 3,25 Millionen m² Bürofläche, zählt mehr als 2.500 Unternehmen und rund 200 Unternehmenszentralen oder regionale Niederlassungen, darunter die Hauptsitze von vier Fortune 500-Unternehmen und namhafte Arbeitgeber wie AT&T, Jacobs Engineering, Willis Towers Watson, Comerica Bank, Neiman Marcus, JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Invesco.



Infolgedessen verzeichnet der Teilmarkt für Mehrfamilienhäuser, der die Stadtteile Uptown und Downtown Dallas umfasst, eine starke Nachfrage nach Wohnraum, die sich in hohen Belegungsraten niederschlägt. Mehrere in Umsetzung befindliche Großprojekte wie der neue Goldman Sachs Campus, der voraussichtlich mehr als 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Innenstadt schaffen soll, werden die Nachfrage nach Wohnraum hochhalten.



Der Großraum Dallas-Fort Worth-Metro (DFW) beherbergt 23 Firmensitze von Fortune-500-Unternehmen und hat die fünftgrößte Konzentration von High-Tech-Arbeitsplätzen in den USA. Der internationale Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen der Welt, gemessen am Passagieraufkommen und Frachtbetrieb. Eine Erweiterung um ein Terminal mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Dollar ist geplant. Bis zum Jahr 2030 wird die Metropolregion DFW voraussichtlich eine Einwohnerzahl von 10 Millionen erreichen und Chicago als drittgrößte Metropole der USA ablösen. All diese Fakten zeigen, dass der Standort über die wirtschaftliche Größe und Infrastruktur verfügt, um in den kommenden Jahrzehnten zu den führenden Metropolen der Welt zu gehören.



Der Bauplatz ist nur wenige Gehminuten von den S-Bahn-Stationen St. Paul und Pearl/Arts District und nur wenige Blocks von der historischen Straßenbahn M-Line Trolly entfernt, die täglich kostenlosen Fahrten nach Uptown und Downtown Dallas anbietet. Der 2012 eröffnete Klyde Warren Park, ein spektakulärer Park mit einer Fläche von mehr als zwei Hektar, dessen Fertigstellung rund 110 Millionen Dollar gekostet hat, ist ebenfalls fußläufig erreichbar. All dies ermöglicht den Bewohnern einen attraktiven städtischen Lebensstil mit hervorragender Anbindung und einer Vielzahl attraktiver Angebote für drinnen und draußen.



„Dallas hat alles, was unsere zukünftigen Bewohner brauchen, um ein echtes 'Leben, Arbeiten und Spielen'-Umfeld zu genießen“, sagt Rafael Aregger, Head of Investments USA von Empira. „Dallas ist eine überaus pulsierende Stadt und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in dieser Metropole weiter auszubauen und Projekte zu entwickeln, auf die die Stadt stolz sein kann.“



Die Transaktionen in Dallas folgen auf den Erwerb von zwei erstklassigen Grundstücken im April 2023 und im September 2022 in der Innenstadt von Miami in der Nähe der Brickell Avenue, bekannt auch als „Wall Street des Südens". Brickell Financial District ist das zweitgrößte internationale Bankenzentrum des Landes. Empira plant dort die Entwicklung hochwertiger, nicht subventionierter Mehrfamilienhäuser, um die wachsende Zahl von Arbeitskräften in Miami zu versorgen. Im Gefolge der Pandemie hat Downtown Miami mehrere große Technologie-, Private-Equity- und Finanzunternehmen sowie große Anwaltskanzleien aus New York, Chicago und San Francisco angezogen. Der Stadtteil Brickell zählt rund 50.000 Einwohner und ist einer der begehrtesten Stadtteile Miamis mit erstklassigen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsangeboten.