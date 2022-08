Der im Jahr 2020 gestartete offene Spezial-AIF „Empira Opportunities Fund“ entwickelt sich positiv. Bislang wurden rund 840 Millionen Euro investiert und eine attraktive Rendite (ITD) von rund 65 % erzielt.

.

Der Fonds investiert opportunistisch in Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Beteiligungen mit hohem Wertsteigerungs- und Ertragspotenzial. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf dem DACH-Raum sowie den USA. Empira ist mit rund 60 Millionen Euro substanziell co-investiert („GP Commitment“) und stellt somit Interessengleichheit sicher. Das Portfolio besteht derzeit unter anderem aus über 5.500 Wohneinheiten. Die letzte Akquisition umfasst 180 Wohneinheiten im Bundesstaat Ohio in den USA.



„Mit dem Empira Opportunities Fund bieten wir unseren Investoren die Möglichkeit, durch opportunistische Immobilieninvestitionen an attraktiven risikoadjustierten Renditen zu partizipieren“, erklärt Lahcen Knapp, Verwaltungsratspräsident der Empira Group. „Der Ausblick für Immobilieninvestments ist weiterhin positiv. Sie bieten Inflationsschutz und relative Stabilität in volatilen Märkten“, so Knapp. „Insbesondere Wohnimmobilien bieten attraktive risikobereinigte Renditen und vergleichsweise hohe Ertragssicherheit. In den USA und vor allem in deutschsprachigen Ländern Europas gibt es einen Mangel an leistbarem Wohnraum“, ergänzt Knapp.



Der Fonds ist derzeit breit diversifiziert in Immobilien und immobilienähnliche Anlagen am deutschen (derzeit ca. 74 % der Allokation), österreichischen (ca. 9 %) und US-amerikanischen Immobilienmarkt (ca. 17 %) allokiert. Investiert wird in Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen als auch Landbanking. Hinzu kommen Assets und Finanzierungen in liquiditätsbedingten Verwertungsszenarien. „Wir beobachten eine weiter zunehmende deutliche Finanzierungslücke infolge beeinträchtigter klassischer Finanzquellen“, sagt Knapp.



„Empira setzt bei allen Aspekten des Wertschöpfungsprozesses auf hauseigenes Expertenwissen“, sagt Nicola Sprenger, Director Opportunistic Strategies der Empira Group. Empira ist ein Investmentmanager mit eigenen Teams für Transaktionen, Asset- und Portfoliomanagement, Entwicklung, Bau, Finanzierung und Fondsmanagement. „Unser oberstes Ziel ist nachhaltige Wertschöpfung durch aktives Management und langfristiger Kapitalzuwachs für Investoren“, so Sprenger.