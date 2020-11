Empira mit neuem Wohnprojekt in den Startlöchern

Die Empira Gruppe plant ein neues Wohnprojekt in zentraler Lage von Düsseldorf-Pempelfort und hat den Baustart für das zweite Quartal 2021 angekündigt. Das nachhaltige Stadtquartier mit einer Gesamtmietfläche von rund 18.000 m² wird insgesamt 223 neue Wohnungen umfassen, die das Unternehmen nach Finalisierung vermieten und langfristig im Bestand halten wird. Verkäufer des Grundstücks ist die Cesa Group aus Berlin sowie das Family Office Daniel Hopp. Das Maklerunternehmen Anteon Immobilien aus Düsseldorf war bei der Off-Market-Transaktion vermittelnd tätig.

„Düsseldorf eignet sich hervorragend für unsere Develop-and-Hold-Strategie und den langfristigen Investitionshorizont unserer institutionellen Investoren. Besonders gefragt und entsprechend wertstabil sind dabei gemischte und nachhaltige Stadtquartiere, wo Menschen gerne wohnen, arbeiten, einkaufen und sich erholen“, erläutert Lahcen Knapp, CEO der Empira Gruppe. Er ergänzt: „Eine Quartiersentwicklung dieser Art und Größenordnung verlangt einschlägige Expertise. Mit unserem hauseigenen Development-Team werden wir zukünftig verstärkt derartige Projekte realisieren.“



Die neuen Wohnungen haben im Schnitt eine Mietfläche von circa 77 m² und verfügen über Balkone oder Terrassen, um eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität sicherzustellen. Sämtliche Gebäude werden den KfW-55-Energieeffizienzstandard erfüllen.



Die zentrale Lage in Düsseldorf-Pempelfort mit seinen verschiedenen fußläufig erreichbaren ÖPNV-Anbindungen (Bus, Straßenbahn, S-Bahn) ermöglicht das Erreichen des Hauptbahnhofs in ca. 10 Fahrminuten. Der Düsseldorfer Flughafen ist weniger als 20 Fahrminuten entfernt. Darüber hinaus profitiert der attraktive Standort durch seine Nähe zur Nordstraße, der Haupteinkaufsstraße von Pempelfort, von einem reichhaltigen Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Nahversorgern, Schulen und Gastronomie in direkter Nachbarschaft. Die Fertigstellung für das dritte Quartal 2023.