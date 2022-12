Empira legt Urban-Living-Fonds für Institutionelle auf

Die Empira Group erweitert ihr Angebot für institutionelle Investoren. Der neu aufgelegte „Empira Urban Living“-Fonds investiert in urbane und möblierte Wohnimmobilien in den Top-7-Städten Deutschlands. Erstes Projekt des Seed-Portfolios ist das von Savvy im Mai fertiggestellte Mietwohnungsobjekt in Berlin-Friedrichshain.

.

„In einer angespannten Inflationslandschaft und einer anhaltenden Inflationstendenz haben wir mit dem ‚EMPIRA Urban Living‘-Fonds ein Produkt entwickelt, was unseren Investoren die Möglichkeit bietet, nicht nur einen Inflationsausgleich zu erwirtschaften, sondern die Inflation zu schlagen“, erklärt Lahcen Knapp, Verwaltungsratsvorsitzender der Empira Group. „In die im Fonds enthaltenen hochwertigen, möblierten Wohnimmobilien in den begehrten Szenevierteln Deutschlands zu investieren, ist an sich nicht neu, aber wir haben mit unseren eigens entwickelten digitalen Services ein wohnwirtschaftliches Konzept der Zukunft und somit einen echten Mehrwert geschaffen“, sagt Knapp.



Empira hat über Jahre die potenzielle Mieterklientel von nationalen und internationalen Berufspendlern, Expatriates und Projektmitarbeitern aus einkommensstarken Wirtschaftszweigen beobachtet und die Erfahrungen in die Entwicklung der nutzerorientierten App fließen lassen. Empira erwartet, dass so die Wohnverwaltungswirtschaft im kommenden Jahrzehnt aussehen wird, und das macht diese Immobilien so besonders.



„Bei uns kann ein Mietinteressent vom ersten Kontakt über die Besichtigung, die Mietvertragsdokumentenverwaltung bis hin zur Ablesung und Steuerung seiner Energieverbräuche alles digital von überall erledigen“, erklärt Lahcen Knapp weiter. Zudem spricht für den „EMPIRA Urban Living“-Fonds die alte Immobilienregel: Lage, Lage, Lage.



Das etwa 1.000 Wohneinheiten große Seed-Projektportfolio besteht aus acht Grundstücken und Wohnprojekten in Szenevierteln der Städte Berlin, Hamburg, München und Köln. Den Auftakt als erstes Objekt des Seed-Portfolios macht das im Mai fertiggestellte Wohnprojekt in der Kreutzigerstraße 14-15 in Berlin-Friedrichshain [wir berichteten]. Der von Savvy realisierte Neubau umfasst 135 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss, die seit Juni 2022 voll vermietet sind. „Das Projekt ist in einem anspruchsvollen Umfeld sowohl im Zeitplan als auch im Budget geblieben und wir konnten die Prognosen zu Mieteinkünften und Marktwert bereits deutlich übertreffen“, so Knapp.



Ziel ist laut Empira die Entwicklung eines standardisierten Konzepts für ein in der Lage diversifiziertes Wohnimmobilienportfolio, das langfristig im Bestand gehalten wird. „Mit unserer Develop-and-Hold-Strategie bieten wir attraktive Renditen und regelmäßige Ausschüttungen während der Haltephase. Dabei bieten die im Schnitt deutlich kürzeren Vertragslaufzeiten unserer Mieterklientel einen nochmals verbesserten Inflationsschutz für unsere Anleger“, ergänzt Knapp. Die erwartete Verzinsung liegt bei über 10 % IRR und einer prognostizierten Ausschüttung von über 5 % p. a.



Die Entwicklung der Wohnimmobilien sowie das aktive Asset-Management der Gebäude während der Halteperiode übernimmt das Unternehmens selbst. „Die Neubauten erzielen jährlich erhebliche CO2-Einsparungen. Das Portfolio wird deutlich weniger CO2 emittieren als reguläre Bestandsobjekte.“, so das Unternehmen. Grundsätzlich verfolge Empira bei Investments und Entwicklungen generell Prinzipien, die ESG-konform und nachhaltig sind.