Empira kauft weitere Projektentwicklung in Miami

Die Empira Group sichert sich für den „Empira Residential Invest US“-Fonds ein weiteres Grundstück in Miami. Auf dem Areal ist die Realisierung eines Hochhauses mit 26 Stockwerken und mehr als 300 Wohnungen geplant. Im vergangenen September hatte der Investmentmanager bereits eine Projektentwicklung mit 85 Wohnungen in der Stadt an der Südspitze Floridas erworben [wir berichteten].

„Durch diesen Erwerb bekräftigt die Empira Group ihr klares Bekenntnis zum wachsenden Wohnimmobilienmarkt Floridas, der in den kommenden Jahrzehnten ein enormes Potenzial aufweist“, betont Lahcen Knapp, Chairman der Empira Group. „Miami hat sich zu einem der bedeutendsten Geschäftszentren der USA entwickelt und seine globale Bedeutung nimmt stetig zu.“



„Und dies ist erst der Anfang unserer Investmentstrategie in wichtigen US-Märkten“, fügte Rafael Aregger, Head of Investments USA von Empira, hinzu. „Die USA sind das Land mit dem größten Wohnungsmarkt weltweit, was uns ein enormes Wachstumspotenzial bietet. Wir konzentrieren uns auf Städte mit schnellem Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum wie Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Dallas, Austin und Phoenix. Mit unserer langjährigen Erfahrung in Strukturierung und Umsetzung von Projektentwicklungen werden wir in den USA dringend benötigten Wohnraum bereitstellen und gleichzeitig eine attraktive Rendite für unsere Investoren erzielen.“



Die Empira Group plant für das erste Quartal 2024 den Baubeginn eines 26-stöckigen Gebäudes mit 310 Apartments und ca. 250 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss. Das Gebäude, das von Corwil Architects entworfen wurde, wird eine breite Auswahl an Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit 380 Parkplätzen bieten. Im siebten Stockwerk wird es verschiedene Einrichtungen wie einen Pool, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich und ein Businesscenter geben. Um eine LEED-Zertifizierung zu erreichen, erfüllt das Gebäude spezifische Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards wie Energieeffizienz, Wassereinsparung, Verwendung von nachhaltigen Materialien und Innenraumluftqualität. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Nachhaltigkeitsstrategie in den USA.



Das Grundstück mit der Adresse 901 SW 3rd Avenue liegt im Stadtteil Brickell, der sogenannten „Wall Street of the South“, wo viele Technologie-, Finanz- und Anwaltsfirmen ihre Präsenz in der Stadt ausgebaut haben.



Grand Peaks Properties, JLL Capital Markets und Greenberg Traurig waren zusätzliche Partner bei dieser Transaktion.