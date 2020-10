Empira sichert sich Wohnportfolio mit über 1.200 Einheiten in Berlin und Leipzig

Die Empira Gruppe hat sich in Berlin und Leipzig ein Bestandsportfolio aus insgesamt 1.216 Wohn- und Gewerbeeinheiten gesichert. „Unser Transaktionsteam verschafft unseren institutionellen Anlegern regelmäßig Zugriff auf attraktive Opportunitäten. In diesem Fall konnten wir uns ein diversifiziertes Wohnportfolio an attraktiven Makro- und Mikro-Standorten sichern“, kommentiert Lahcen Knapp, CEO der Empira Gruppe.

Das 74.857 m² umfassende Portfolio verteilt sich auf 12 Standorte und ist nahezu vollvermietet. Die Immobilien in Berlin und Leipzig befinden sich in zentralen Lagen – in Berlin unter anderem in den innerstädtischen Bezirken Friedrichshain, Neukölln und Mitte. Sämtliche Lagen profitieren von einer günstigen ÖPNV-Anbindung, der Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten sowie sozialer Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten.