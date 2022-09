Empira entwickelt Quartiersprojekt in Hamburg

Die Empira Group erwirbt ein ca. 21.000 m² großes Grundstück im Bezirk Hamburg-Mitte. Das geplante Quartier befindet sich im aufstrebenden Süden der Hansestadt, der mit seinem Inselflair und einzigartiger Natur viele Zuzügler anzieht. Diese schätzen das multikulturelle und lebendige Ambiente sowie die sehr gute Verkehrsanbindung an Hamburg-Mitte. Geplant ist auf dem Areal bis Ende 2025 die Entwicklung eines nachhaltigen Wohnquartiers mit insgesamt ca. 440 Wohneinheiten und 45.700 m² BGF für die langfristige Bestandshaltung.

.

„Das Quartiersprojekt wird vollständig mit Mietwohnungen bebaut und ist ein ideales Beispiel für unsere erfolgreiche Develop and Hold-Strategie. Mit unserer hauseigenen Entwicklungs- und Bauexpertise erschließen wir für die künftigen Mieter ein attraktives Wohnquartier mit hoher Lebensqualität in einer bevorzugten Umgebung. Zudem können wir das Projekt von vornherein exakt auf unsere Nachhaltigkeitsstandards zuschneiden, sowohl was Energieeffizienz als auch soziale Aspekte betrifft“, sagt Lahcen Knapp, Verwaltungsratspräsident der Empira Group.



Das geplante Quartier umfasst ca. 33.500 m² Wohnfläche, wovon knapp 7.100 m² unter öffentliche Förderung fallen. Hinzu kommen eine Kita mit ca. 650 m², ca. 300 m² gewerbliche und gastronomische Flächen sowie fast 200 PKW-Stellplätze. Vom Projekt-Standort ist der Hamburger Hauptbahnhof in 14 Minuten erreichbar. In einem Umkreis von wenigen hundert Metern befindet sich ein S-Bahnhof, verschiedene Nahversorger, schulische sowie medizinische Einrichtungen.