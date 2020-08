Empira entwickelt 190 Mikroapartments in Düsseldorf für Insti-Wohnfonds

Die Empira Gruppe hat für den Spezial-AIF Empira Residential Invest in Düsseldorf-Oberbilk ein Projektgrundstück erworben und entwickelt auf dem Areal 5.325 m² Mietfläche mit anschließender Bestandshaltung. Baubeginn für die 190 Mikrowohnungen sowie weitere Gewerbeflächen und eine Kindertagesstätte ist für das erste Quartal 2021 avisiert, mit der Fertigstellung wird bis Ende 2022 gerechnet.

.

Die geplante Mietfläche verteilt sich auf rund 4.100 m² Wohnfläche, 910 m² Büro- und weitere 315 m² sonstige Gewerbefläche. Hinzu kommen 48 PKW-Stellplätze. Das Grundstück umfasst insgesamt 3.346 m² und befindet sich in einer gefragten Wohnlage mit Grünflächen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und reichem gastronomischen Angebot in der direkten Umgebung. Durch die gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV ist der Hauptbahnhof in weniger als 10 Minuten zu erreichen.



„Lagen wie die Mindener Straße in Düsseldorf-Oberbilk sind aufgrund ihres kosmopolitischen Charakters und des reichhaltigen kulturellen wie gastronomischen Angebots nachhaltig gefragt. Hier setzen wir mit unserer Develop-and-Hold-Strategie an, die Projektwertschöpfung mit langfristiger Bestandshaltung kombiniert. Damit bietet sich unseren institutionellen Anlegern ein attraktives Risiko-Rendite-Profil“, sagt Lahcen Knapp, CEO der Empira Gruppe.