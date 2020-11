Empira AM bezieht größeres Büro im Theresienhof

Die Empira Asset Management GmbH hat neue Büroräume bezogen. Auf einer Fläche von rund 900 m² sind die Geschäftsfelder Asset-Management, Debt und Development gebündelt. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im „Theresienhof“, einem modernen Büro- und Geschäftshaus mit Natursteinfassade in der Theresienstraße 1 in zentraler Innenstadtlage.

.

„An unserem bisherigen Standort in München-Sendling sind wir zuletzt an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Mit dem neuen Büro bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hochattraktives Arbeitsumfeld und haben uns die Möglichkeit gesichert, an repräsentativer und zentraler Stelle weiter zu wachsen. Für unsere Gesprächspartner sind wir nun im Herzen der Stadt erreichbar“, erklärt Lahcen Knapp, CEO der Empira Gruppe.



Der neue Standort in der Münchner Maxvorstadt liegt in direkter Nachbarschaft zum Odeonsplatz, zur Ludwig-Maximilians-Universität, zur Technischen Universität und zum Englischem Garten. Gastronomie, Handel und Stationen des städtischen Nahverkehrs befinden sich im direkten Umfeld.