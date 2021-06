Emons Logistik hat 3.276 m² Lagerfläche und 164 m² Bürofläche langfristig im Nordsternpark, Am Bugapark in Gelsenkirchen angemietet. Mit diesem namhaften Mieter erreicht der Park die Vollvermietung. Emons ist an über 100 Standorten weltweit vertreten und beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Red Property war beratend tätig.

