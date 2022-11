Emons bezieht Logistikimmobilie von Baytree in Barleben

Nach der Vermietung des ersten Bauabschnittes an den Kochboxenanbieter HelloFresh [wir berichteten] bekommt auch das zweite Distributionszentrum von Baytree Logistics Properties in Barleben bei Magdeburg einen Mieter. Zum 1. Dezember 2022 bezieht der Logistikdienstleister Emons den bis dahin fertiggestellten modernen Neubau auf einem autarken Grundstück von rund 5 Hektar mit über 20.000 m² Hallen-, ca. 1.650 m² Mezzanine- und ca.1.100 m² Büro- und Sozialfläche.

.

Emons wird in Barleben zum einen Bestandskundengeschäfte im Bereich Photovoltaik-Anlagen abwickeln und zum anderen die restliche Fläche zur Neukundengewinnung nutzen. Das Distributionszentrum in Barleben bietet Emons den idealen Ausgangspunkt für ein strategisches Wachstum in der Region und überzeugte den Logistikdienstleister besonders durch die sehr gute verkehrsinfrastrukturelle Lage direkt an der A2 nahe des Autobahnkreuzes A2/A14. Der Standort ist zudem multimodal an den größten mitteldeutschen Binnenhafen, das Güterverkehrszentrum Magdeburg sowie die Flughäfen Leipzig und Hannover angebunden.



Neben der Lage überzeugt die von Baytree entwickelte Logistikimmobilie auch mit deren Ausstattung, der Flexibilität in der Gebäudegestaltung und -Nutzung sowie den von Baytree eigens entwickelten Nachhaltigkeitskriterien – Baytree Edge. So wurden im Rahmen der Bauvorbereitungen beispielsweise weitreichende Artenschutzmaßnahmen ergriffen sowie archäologische Funde in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz Sachsen-Anhalt sichergestellt.