Emmanuel Vallee ist Vice President Sales bei Deutsche Hospitality

Emmanuel Vallee

Emmanuel Vallee ist ab sofort Vice President Sales bei Deutsche Hospitality. Der gebürtige Franzose begann seine mittlerweile über 20- jährige Karriere in der Hotellerie mit einem MBA in International Hospitality Management an der renommierten IMHI (Cornell – Essec Business School) in Paris. Im Laufe seiner Karriere war er in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Sales & Marketing tätig. Sein Werdegang umfasst Stationen in namhaften Hotels in Großbritannien, Frankreich, Marokko sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten.

.