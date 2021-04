Emissionsaktivitäten geschlossener AIFs rückläufig

Im ersten Quartal 2021 wurden sechs Publikums-AIF von der BaFin zum Vertrieb zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging das Emissionsvolumen um rund 29% zurück. Private Equity- und Immobilienfonds prägen das Angebot.

.

Scope hat die im ersten Quartal 2021 emittierten geschlossenen Publikums-AIF und Vermögensanlagen erfasst. Das Angebot der im ersten Quartal (Q1) 2021 zum Vertrieb zugelassenen geschlossenen Publikums-AIF umfasst sechs AIF mit einem prospektierten Eigenkapitalvolumen von insgesamt rund 147 Mio. Euro.



Zum Vergleich: In Q1 2020 wurden sieben Fonds mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von insgesamt 207 Mio. Euro emittiert. Damit ist sowohl die Anzahl als auch das Angebotsvolumen der neuen Fonds rückläufig – in Bezug auf die Anzahl wurde nur ein Fonds weniger als im Vergleichszeitraum aufgelegt; das prospektierte Eigenkapitalvolumen sank hingegen um 29%.

Neben drei Private Equity-Fonds dominieren zwei Immobilienfonds



Unter den sechs zugelassenen Publikums-AIF stammen drei Fonds aus der Assetklasse Private Equity – darunter die zwei Fonds „Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23 und 24“, die als klassische Private Equity Fonds in Private Equity-Unternehmensbeteiligungen aus dem Segment Buy-out investieren, und der „DF Deutsche Finance Investment Fund 18“, der über institutionelle Investmentstrategien seinerseits in den Immobiliensektor (Gewerbe- und Wohnimmobilien in Industrie- und Schwellenländern) investiert.



Der AIF „Immobilienportfolio Deutschland I” von Dr. Peters plant, ein Portfolio aus deutschen Gewerbeimmobilien mit Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel bzw. Nahversorgungs- und Fachmarktzentren aufzubauen. Der Fonds „IMMAC Sozialimmobilien 106. Renditefonds” investiert in den Sozialimmobilien-Sektor in Leipzig.



Das Neuangebot wird durch den „Ökorenta Erneuerbare Energien 12” aus der Assetklasse Erneuerbare Energien komplettiert.



Nur ein großvolumiger AIF in Q1 2021

Die sechs aufgelegten Fonds verfügen im Durchschnitt über ein prospektiertes Eigenkapital von rund 24 Mio. Euro. Der „Immobilienportfolio Deutschland I“ ist der einzige Fonds, der mit seinen 53 Mio. Euro über der 50-Mio.-Euro-Schwelle liegt. Die restlichen fünf Fonds weisen im Durchschnitt ein prospektiertes Eigenkapitalvolumen von rund 20 Mio. Euro auf.



Vermögensanlagenmarkt schrumpft

Wie bei den Publikums-AIF ist auch das Angebotsvolumen der Vermögensanlagen rückläufig. Das Angebot neuer Vermögensanlagen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erstreckte sich im ersten Quartal 2021 auf fünf Produkte (Vorjahresquartal: sieben). Das zu platzierende Kapital betrug nur noch rund 28 Mio. Euro. Das sind rund 69% weniger als im ersten Quartal des Vorjahres mit 90 Mio. Euro.



Ausblick

Die Corona-Krise wird nach Ansicht von Scope weiter erhebliche Auswirkungen auf das Produktangebot des Anlagesegments Geschlossene Publikums-AIF für dieses Jahr haben. Das Produktangebot wird weiter zurückgehen und bestehende Fonds, insbesondere jene ohne Risikomischung, werden die Auswirkungen von Miet- oder Pachtstundungen spüren. Besonders das Hotelsegment leidet stark. Investments in den Lebensmitteleinzelhandel oder auch in Wohnimmobilien zeigen sich hingegen in der aktuellen Situation als besonders krisenresilient.