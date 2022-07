Elsen Logistik mietet Flächen im Panattoni Park Ansbach

Panattoni vermietet rund 22.000 m² Fläche im Panattoni Park Ansbach an den Full-Service-Logistikdienstleister Elsen Logistik, der damit seine bestehenden Lagerkapazitäten in Nürnberg erweitert. Die neuen Flächen sieht der Dienstleister für die Lagerung und Kommissionierung von Industriegütern vor.

