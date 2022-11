Elmshorn: Modehaus Ramelow auf der Zielgeraden

Nach anderthalb Jahren Bauzeit befindet sich das Modehaus Ramelow auf der Elmshorner Kö auf der Zielgeraden: Der Erweiterungsbau in der Fußgängerzone ist fast fertiggestellt. Passend zum 150. Geburtstag stellte Geschäftsführer Marc Ramelow rund 400 Gästen die neue 1.250 m² große Verkaufsfläche vor.

Im September 2021 begannen die Bauarbeiten unter der Leitung von MAI Messerschmid Architekten und Innenarchitekten. Das dreistöckige neue Gebäude schließt direkt ans Haupthaus in der Königstraße 33-35 an. Ursprünglich war der Fertigstellungstermin für Sommer 2022 geplant, der aufgrund von Bauverzögerungen aber nicht gehalten werden konnte. In der Folge waren beim Softopening im September zwar die Verkaufsräume fertig gestellt, die neuen Büros sowie die Dachterrasse und die Gastronomie werden aber voraussichtlich erst bis Ende des Jahres folgen, teilte das Unternehmen mit. Rund sechs Millionen Euro hat Ramelow in das Objekt in Toplage investiert, in das auf rund 700 m² auch Intersport eingezogen ist.