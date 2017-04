Elmar Wirths leitet Kölner Investment-Bereich bei Savills

In der Kölner Savills-Niederlassung gibt es ab Mai 2017 neue Teamstrukturen in den Bereichen Investment und Industrial Agency: Elmar Wirths (46) ist neben seiner Rolle als Niederlassungsleiter nun auch Teamleader Investment Köln. Jan Stemshorn (33) wird zukünftig die Leitung des Industrial Agency Teams und somit die bisherige Position von Wirths übernehmen. Zuvor war er als Director Industrial Agency tätig.

Savills eröffnete die Kölner Niederlassung in 2012 mit acht Mitarbeitern, inzwischen ist die Anzahl auf 15 gestiegen und in diesem Jahr sollen noch mindestens zwei weitere Stellen besetzt werden.



Elmar Wirths ist bereits seit der Eröffnung der Niederlassung in 2012 für Savills tätig. Davor verantwortete er den Neuaufbau des Industrial Services-Teams NRW der BNP Paribas Real Estate GmbH.



Jan Stemshorn, Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, war zuletzt als Senior Consultant Industrial Services bei BNP Paribas Real Estate GmbH tätig und stieg vor fünf Jahren als Associate Director bei Savills Deutschland ein.