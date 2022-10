Ellin Line zieht ins Haus der Grünen Verbände

Das Gewerbeteam der Ruhrwert Immobilien und Beteiligungs GmbH hat eine ca. 350 m² große Erdgeschossfläche im Neubauprojekt „Haus der Grünen Verbände“ am Olga Park in Oberhausen an die Ellin Line GmbH vermittelt.

.

Das Haus der Grünen Verbände an der Vestischen Straße wurde im September 2022 fertiggestellt und zählt zu den attraktivsten Büroimmobilien im Stadtgebiet. Eigentümerin ist die Olga Treu GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der beiden Dauergrabpflegeinrichtungen der Friedhofsgärtner in NRW. Diese selbst und in Teilbereichen der Landesverband Gartenbau NRW e.V., der Verband Garten- und Landschaftsbau NRW sowie weitere gärtnerische Organisationen sind Nutzer des Gebäudes mit nahezu 3.500 m² Büro-, Konferenz- und Lagerfläche.