ELK Tech realisiert 43 Häuser für Raiffeisen Wohnbau

ELK Tech und die Raiffeisen Wohnbau sind mit den beiden Projekten in Maria Enzersdorf und Gneixendorf (Niederösterreich) auf der Zielgeraden eingebogen: Die Wohnhäuser mit 114 bis 143 m² Fläche setzen auf nachhaltige Holzbauweise und energieeffiziente Ausstattung.

.

Das Projekt in der Zipsgasse 4 in Maria Enzersdorf umfasst 15 Doppel- und Reihenhäuser, die bereits Ende November 2025 bezugsfertig sind. Beim zweiten Projekt in der Schlossstraße 5 in Krems-Gneixendorf entstehen insgesamt 28 Doppel- und Reihenhäuser, auch hier sind bereits sechs der Häuser bezugsfertig.



„Wir freuen uns sehr, mit Raiffeisen Wohnbau einen renommierten und hochkarätigen Geschäftspartner an unserer Seite zu haben. Mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz realisieren wir Projekte zu fairen Konditionen – ohne Kompromisse bei Qualität oder Nachhaltigkeit. Diese Stärken überzeugen nicht nur unsere Partner, sondern kommen vor allem den Menschen zugute, die künftig in unseren Häusern leben“, sagt Stefan Anderl, Geschäftsführer von ELK Tech.