Elisabetta Franchi eröffnet ersten Deutschland-Store in Hamburg

Namhafte internationale Luxusmarken wie Chanel, Dolce & Gabbana und Giorgio Armani zieren den Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt. Ab Juli 2022 kommt eine weitere Prêt-à-porter-Marke in die Luxus-Einkaufsmeile: Im Neuen Wall 84 eröffnet ein Mono-Brand-Store von Elisabetta Franchi, einem italienischen Modelabel für Damen. Bei der Suche nach einer passenden Fläche stand ihnen Grossmann & Berger beratend zur Seite und vermittelte die insgesamt rund 554 m² große Ladenfläche im Alleinauftrag.

Der Store in Hamburg wird der größte von weltweit rund 90 Mono-Brand-Stores des Franchiseunternehmens und der erste Standort der italienischen Marke in Deutschland. Jan Kucht, einer der beiden Franchisenehmer dieses Stores, betreibt bereits in Hamburg-Winterhude die Boutique Dresscode Winterhude und führt dort u. a. schon die Marke Elisabetta Franchi. Um das Label noch größer und bekannter zu machen, kam die Idee nach einem Mono-Brand-Store auf.



Hingucker des Stores ist das große Schaufenster in der vom renommierten Architektenbüro BRT Bothe Richter und Teherani entworfenen Fassade. Die Mietfläche verteilt sich auf rund 370 m² Ladenfläche (EG) und rund 184 m² Lager- und Nebenfläche (1. OG). Der Store befindet sich im südlichen Teil des Neuen Walls, der seit einiger Zeit eine außergewöhnliche Wiederbelebung erfährt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die aufwändig sanierten Stadthöfe mit dem Boutique-Hotel Tortue. In diesem Abschnitt vom Neuen Wall siedeln sich zunehmend mehr hochwertige Labels an wie zuletzt Isabel Marant, Anine Bing und Mykita.