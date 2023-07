Elisabeth Behr neue Leiterin Asset Management bei Hansainvest

Elisabeth Behr

Hansainvest stärkt die hauseigene technische Asset Management-Kompetenz mit der Ernennung von Elisabeth Behr zur neuen Leiterin Asset Management Deutschland. Sie verantwortet ab Juli 2023 ein Bestandsportfolio aus rund 81 Immobilien an 22 Standorten und arbeitet mit Björn Schütt zusammen, der bereits seit 2020 für das internationale Portfolio zuständig ist [wir berichteten].

„Ich freue mich enorm auf die spannenden Aufgaben, das erfahrene Team und das attraktive deutschlandweite Portfolio von Hansainvest Real Assets. Gemeinsam werden wir nachhaltige Lösungen für die vielen Herausforderungen unserer Zeit finden – von der Digitalisierung über die Flächenflexibilität bis hin zur Optimierung des CO2-Fußabdrucks unserer Gebäude“, ergänzt Elisabeth Behr, Leiterin Asset Management Deutschland von Hansainvest Real Assets.



Elisabeth Behr ist studierte Architektin und Wirtschaftsingenieurin und verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche. Zuletzt war sie als Teamleiterin Construction Management Region Nord bei Heimstaden Deutschland (ehemals Akelius) tätig. In dieser Rolle war sie maßgeblich für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Bau- und Projektentwicklungsabteilung zuständig. Zuvor war sie als Projektentwicklerin bei der Formart GmbH & Co KG (lange Jahre Teil des Hochtief-Konzerns) für die Projektierung und Realisierung von Neubauvorhaben und Revitalisierungsprojekten verantwortlich.