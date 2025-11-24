Cookie Fehler:

Ab Frühjahr 2026

Elektrotechnik-Unternehmen mietet im Carlswerk

Ein international tätiges Unternehmen aus dem Bereich Elektrotechnik verlagert seine Niederlassung in Köln. Das Unternehmen hat rund 860 m² im urbanen Gewerbequartier Carlswerk in Köln-Mühlheim angemietet.

