Der niederländische Elektronikhändler Coolblue baut sein deutsches Filialnetz weiter aus und wird in Kürze auch in Hannover eröffnen. Dazu hat das Unternehmen in der Bahnhofstraße 8 knapp 1.300 m² angemietet und wird diese ab November 2025 beziehen. Zuvor wurde das Ladenlokal von Esprit sowie übergangsweise von einem Outletkonzept der Textilkette

[…]