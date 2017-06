Elbtower Hamburg - Bauverwaltung meldet erstes Investoreninteresse

Elbtower

Wie der NDR berichtete, haben sich bei der Bauverwaltung der Stadt Hamburg bereits Investoren gemeldet, um ihr erstes Interesse an der Realisierung des so genannten Elbtowers zu bekunden. Der ca. 200 m hohe Elbtower soll in der Nähe der Elbe Brücken entstehen [Hamburg Elbtower - Stadt stellt Pläne für Hochhaus 60 Stockwerken vor ].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Elbtower Hamburg

Nach Planungen der Stadt Hamburg soll für das Projekt bis 2018 sowohl der private Bauherr gefunden sein, als auch die Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft zu dessen Projektentwurf vorliegen. Der Oberbaudirektor Hamburgs, Jörn Walter, stellte dem Sender gegenüber klar, dass ein Scheitern dieser Planung das ziemlich sichere endgültige Aus für die Planung und Realisierung weiterer, ähnlicher Großprojekte in Hamburg bedeuten würde. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Hamburg. Ein vom Senat bereits entworfener Vertrag zwischen Stadt und Investoren sieht u.a. strikte Vetorechte für die Stadt vor. So will man sicherstellen, dass sich der noch zu findende Bauherr hinsichtlich Architektur, Nutzung und Finanzierung an die relativ engen Vorgaben der Hansestadt hält. Nach den Vorstellungen des Hamburger Senats sollen bis Ende 2017 die Pläne von Investoren und Architekten vorliegen, sodass die Stadt dem Gewinner des Wettbewerbs 2018 den Zuschlag erteilen kann.