Neuer Standort für Elbformat in Hamburg. Auf Vermittlung der Angermann Real Estate Advisory AG hat der IT-Dienstleister ca. 630 m² Bürofläche am Großen Burstah 50-52 angemietet. Der Einzug in das dortige Cityloft soll im kommenden Oktober erfolgen. Vermieter ist die Deka Immobilien.

