ElbConcept mietet in dem Objekt in der Liebknechtstraße 33 neue Büroflächen. Vermieter des westlich des Altstadtzentrums in Stadtfeld-Ost gelegenen Schlachthofquartiers ist die Haus & Capital Wirtschafts- und Finanzierungsberatungs GmbH mit Hauptsitz in Wiesbaden. Mietbeginn ist im Frühjahr 2021. Aengevelt war vermittelnd tätig.…

[…]