Das El Gallo hat am 31. März einen neuen gastronomischen Hot Spot in der Dreiländergalerie in Weil am Rhein eröffnet. Das mexikanische Lokal im 2. Obergeschoss wird über insgesamt 540 Sitzplätze verfügen und ist damit das größte Lokal in der Stadt. Besonderes Highlight ist die Rooftopbar, die auf einer Außenfläche

[…]