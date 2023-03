EKK steigt bei Probis ein

Der Early-Growth-Investor Engelhardt Kaupp Kiefer & Co. steigt bei Probis ein. In den vergangenen Jahren konnte sich der Anbieter und Entwickler einer cloudbasierten Multi-Projekt-Controlling-Software bereits erhebliche Marktanteile sichern und betreut inzwischen jährlich rund 100 Projektentwicklungen im gesamten Bundesgebiet sowie in Österreich, Spanien und Portugal – darunter vor allem Großprojekte wie Flughäfen, Büroneubauten und Wohnquartiere.

Gemeinsam mit EKK & Co. sowie dem Bestandsinvestor Mantro, der sich ebenfalls an der Investmentrunde beteiligt hat, will Probis das eigene stete und valide Wachstum der vergangenen Jahre weiter potenzieren. EKK & Co. bringt gut 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensbeteiligungen und Produktskalierung mit und unterstützt das Unternehmen dabei, zusätzliche Marktanteile in ganz Europa zu gewinnen. Dazu sollen Ressourcen und Fachwissen der Zweige PropTech und FinTech gebündelt werden, um die Software Probis weiterzuentwickeln und um neue SaaS-Module zu ergänzen. Hierzu wird das Tool noch stärker auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzergruppen abgestimmt. Ziel ist es, die Software zu einer Plattform mit einem individuell konfigurierbaren Set an Einzellösungen wie beispielsweise den Modulen „Kalkulation“ oder „ESG“ weiterzuentwickeln. Die Synergie aus beiden Unternehmen birgt großes Potenzial für die Immobilienwirtschaft und deren Digitalisierung.



„Wir investieren in die Gründer und unterstützen sie bei der erfolgreichen Umsetzung ihres Businessmodells. Basis ist unser unternehmerischer Hands-On-Ansatz, mit dem wir seit 20 Jahren erfolgreich aktiv sind. Wir sind begeistert von dem Ziel, die Immobilien- und Finanzbranche zu digitalisieren und dadurch die riesigen Wachstumspotenziale von Probis auszuschöpfen. Dabei streben wir ein langfristiges Investment durch alle Unternehmensphasen an„, so Roman Loch, Geschäftsführer von EKK & Co.



„Der Einstieg von EKK & Co. ist die logische Fortsetzung unserer Expansionsstrategie der letzten Jahre – der Partner passt fachlich wie menschlich perfekt zu unserem Unternehmen, ebenso wie unser bestehender Gesellschafter mantro. Wir werden durch den Einstieg des Investors weiterwachsen und Kunden zusätzliche Features in der Cloud zur Verfügung stellen. Und das auf lange Sicht europaweit und nicht zuletzt bei Großprojekten, bei denen Probis seine Stärke als Multi-Projekt-Controlling-Software besonders ausspielen kann und allen Beteiligten Daten in Echtzeit zur Verfügung stellt“, erklärt Moritz Koppe, Geschäftsführer von Probis.



„Wir sehen, dass die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft gerade in der Krise Schwung bekommen hat. Im Rahmen unserer Buy-and-Build-Strategie ist unser Ansatz dabei unter anderem, vielversprechende Unternehmen mit unserem Know-how und Marktverständnis auf die nächste Stufe zu heben. Mit dem Investor EKK & Co. sehen wir bei Probois in der Umsetzung gemeinsamer Ziele enormes Potenzial. Durch unsere Erfahrung aus über 25 Unternehmensgründungen und unser bestehendes Lösungsportfolio im Real Estate-/PropTech-Markt geht die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaftern weit über die technische Implementierung hinaus. Wir arbeiten gemeinsam daran, Probis als die Standardlösung für Baukosten-Controlling im Markt zu etablieren", sagt Manfred Tropper, Founder & CEO von Mantro.



Mit der Software Probis wurden in den vergangenen 20 Jahren über 1.000 Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Milliarden Euro gesteuert. Aktuell werden 250 verschiedene Immobilienprojekte in der Cloudlösung der Kostenmanagement-Software kontrolliert. Neben der Signa-Gruppe, die die Software aktuell implementiert, nutzen unter anderem auch Cushman & Wakefield, die Fraport AG und die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) die Software zur Kostenverfolgung, Mittelverwendungskontrolle und im Reporting. Zu weiteren Kunden zählen Entwickler von Großprojekten wie Flughäfen, Hotels, Bürogebäuden, Wohn- und Hochhäusern.