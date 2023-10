Ekazent startet Vermarktung in Wien-Simmering

Ekazent Management startet den Vertrieb von insgesamt 49 Mietwohnungen mit klimaneutralem Betrieb in Wien-Simmering. Die von Invester United Benefits entwickelte Immobilie liegt in der Rudolf-Simon-Gasse und wird noch in diesem Jahr bezugsfertig.

Laut Ekazent stößt das Projekt bereits vor Vermietungsbeginn auf reges Interesse. "Es stehen rund 100 Interessenten stehen auf einer Vormerkliste. Lage und Machart positionieren das Projekt einmalig am Wiener Mietmarkt“, konstatiert Klement. Das Wohnungsangebot ist laut des Unternehmens auf eine gesunde Durchmischung unterschiedlicher Zielgruppen ausgelegt. Die Grundrisse variieren zwischen 34 und 85 m² und sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Singles, Paaren, jungen und älteren Menschen sowie Familien abgestimmt.



„Mit unserem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept setzen wir in der Rudolf-Simon-Gasse 5 neue Maßstäbe im Mietwohnbau“, sagt Klement. Das Gebäude bezieht seine Wärmeenergie regenerativ aus geothermischen Tiefenbohrungen und seinen Strom aus der hauseigenen großflächigen Photovoltaikanlage. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Erdwärme, um die Wohnungen über Fußbodenheizungen zu beheizen und bei Bedarf im Sommer zu kühlen. „Die Nachfrage nach umweltfreundlichem und energieeffizientem Wohnraum nimmt stetig zu. Aktuelle geopolitische Herausforderungen und daraus entstandene Unsicherheiten im globalen Energiemarkt haben diesen Trend nochmals verstärkt“, stellt Klement fest. Vor allem die Kühlung spiele im Zusammenhang mit der städtischen Hitzeentwicklung eine immer wichtigere Rolle. Neben einem klimafreundlichen Gebäudebetrieb haben die Planer deshalb extensive Dachbegrünungen und neue Baumpflanzungen vorgesehen. Insgesamt strebt der Investor eine Gold-Zertifizierung durch die Österreichische Gesellschaft für Immobilienwirtschaft (ÖGNI) an. „Dieses Zertifizierungssystem stellt wesentlich breitere Anforderungen als das klimaaktiv-Gütesiegel“, erklärt der Konzern-CEO. Seit Herbst 2022 gehört das Objekt einem dunkelgrünen Fonds, dem Wealthcore Green Impact Fonds [wir berichteten], der nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung zertifiziert ist und ausschließlich in nachweislich umwelt- und sozialverträgliche Wohnbauprojekte investiert.