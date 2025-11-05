EK Retail und Loyal Parking digitalisieren Handelsparkflächen

Die EK Retail und die Loyal Parking, ein Spezialist für digitales Parkraummanagement, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Parkflächen von Mitgliedsunternehmen der EK Gruppe durch innovative digitale Lösungen effizienter, kundenfreundlicher und zukunftsfähiger zu gestalten.

.

Loyal Parking wird dabei exklusiver Partner von EK Retail für den Bereich modernes Parkraummanagement. Die strategische Partnerschaft adressiert zwei zentrale Herausforderungen des innerstädtischen Handels: die Blockierung wertvoller Parkflächen durch Fremd- und Dauerparker sowie den intelligenten Zugang und die bessere Auslastung bestehender Flächen – auch für Anlieger und Kooperationspartner vor Ort.



Die Parkraumlösungen von Loyal Parking basieren auf eigens entwickelter Hard- und Software zur Kennzeichenerkennung und ermöglichen eine vollständig automatisierte Kontrolle und Steuerung der Parkflächennutzung – ohne Schranken, Parkscheiben oder manuellen Aufwand. Gleichzeitig bleibt die Nutzung für Kunden der Händler kostenfrei, während das System sich durch gezielte Öffnung an externe Nutzer wirtschaftlich trägt.



„Wir freuen uns sehr, mit EK Retail erneut einen starken Handelspartner als strategischen Partner gewonnen zu haben,“ sagt Jens Schütte, Geschäftsführer von Loyal Parking. „Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Handelsparkflächen intelligent zu managen, ungewollte Fremdnutzung zu vermeiden und gleichzeitig Mehrwerte für Anwohner und Kunden zu schaffen. Die Digitalisierung von Parkraum ist ein Schlüssel zur nachhaltigen Stadtentwicklung – und wir machen sie für den Mittelstand nutzbar.“



Die Partnerschaft startet mit der Umsetzung erster Pilotstandorte in Deutschland und soll sukzessive auf interessierte Mitgliedsunternehmen ausgeweitet werden.