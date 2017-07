Barmer Straße 35

Ein renommierter italienischer Eishersteller wird bald durch Vermittlung von Aengevelt seinen ersten Standort in Deutschland eröffnen: Das Ladenlokal liegt in dem Wohn- und Geschäftshaus Barmer Straße 35/Ecke Belsenstraße in Oberkassel und vermitteln hier einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 165 m² Retailfläche im Erdgeschoss sowie zusätzlich 55 m² Lager und rd. 50 m² für Außengastronomie an die Eismanufaktur. Vermieter ist ein Privatinvestor.

