Eisenwerk Bassum mietet weitere Lagerhalle in Bremen

Die Eisenwerk Bassum GmbH (EWB) expandiert und mietet eine rund 3.600 m² große Lager- und Gewerbeimmobilie in Bremen-Huchting an. Vermieter und Eigentümer des Lager- und Light-Industrial-Objektes ist die Projektgesellschaft Sodenmatt mbH, welche perspektivisch eine vollständige Neukonzeptionierung des Areals plant.

Die im Bereich Entsorgungsbehälter für kontaminierte radioaktive Abfälle tätige EWB hat die Hallenflächen in der in der Obervielander Straße 32 bereits bezogen – zunächst im Rahmen einer Zwischennutzung mit einem Fünf-Jahres-Mietvertrag.



Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig. „Da die vorgesehene Neuprojektierung und Entwicklung dieses Gewerbeareals in Huchting einer gewissen Planungszeit bedarf, konnten wir für den Vermieter und flächensuchenden neuen Mieter mit dieser mehrjährigen Nutzungsoption eine Win-Win-Situation schaffen“, freut sich Martin Zunken, Logistikimmobilienberater bei Robert C. Spies.