Eisenberger erwirbt sieben Mehrfamilienhäuser und ein Wohnhochhaus in Salzgitter

Die Eisenberger Real Estate GmbH hat sieben Mehrfamilienhäuser sowie ein Wohnhochhaus mit insgesamt 85 Wohneinheiten sowie Garagen und Pkw-Stellplätzen in Salzgitter erworben. Alle Immobilien werden von Eisenberger langfristig in den Bestand übernommen.

.

In Salzgitter-Lebenstedt erwarb Eisenberger Real Estate zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.000 m² von einer Erbengemeinschaft. Vermittler bei der Transaktion war von Poll Immobilien.



Ebenfalls in Salzgitter-Lebenstedt befindet sich das Wohnhochhaus mit 32 Wohnungen auf acht Etagen sowie 32 Pkw-Stellplätzen. Die Mietfläche beträgt rund 2.250 m². Verkäufer ist ein lokaler Investor. Derzeit werden alle Wohnungen sowie die Steigleitungen inklusive der Elektrik saniert.



Zudem erwarb Eisenberger Real Estate fünf Mehrfamilienhäuser mit 37 Wohnungen auf rund 2.750 m² sowie Pkw-Stellplätzen in Salzgitter-Bad von einer Privatperson.



„Die Anfangsrendite bei den Objekten liegt bei ca. 8 bis 9 Prozent. Da wir ein langfristiger Bestandshalter sind, ist es uns ein Anliegen, die Immobilien in einem guten Zustand zu erhalten und zu entwickeln,“ so Philipp Eisenberger, Geschäftsführender Gesellschafter der Eisenberger Real Estate GmbH.