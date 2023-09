Ein privater Eigentümer aus Eisenach hat ein Wohn- und Geschäftshauses in zentraler Altstadtlage der Lutherstadt an zwei Privatpersonen aus München verkauft. Die Immobilie in der Alexanderstraße bietet rund 470 m² Nutzfläche, die sich auf eine Gewerbeeinheit (Gastronomie) mit 120 m² und drei Wohneinheiten mit insgesamt 350 m² verteilen. Balkone sowie

[…]