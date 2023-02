La Luna expandiert und hat in Emsdetten ein ca. 180 m² großes Ladenlokal in der Bahnhofstraße 1 angemietet. Im Frühjahr wird ein Eiscafé des Franchise-Konzepts „Gelateria La Luna“ in den zuvor extra umgebauten Räumlichkeiten italienische Eis- und Kaffeespezialitäten anbieten. Der Betrieb einer Außengastronomie am Markt erhöht die Attraktivität der Einkaufsstraße

[…]