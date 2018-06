Einzelhandelsunternehmen mietet in Konstanz

Aufgrund der Nähe zur Schweiz gehört Konstanz zu den gefragtesten deutschen Einzelhandelsstandorten. Durch Vermittlung von Brockhoff Retail Essen hat ein renommiertes Einzelhandelsunternehmen aus NRW jetzt in der Wessenbergstraße 1 in Konstanz eine Verkaufsfläche über 350 m² langfristig angemietet.

Das seit 2005 durch Häsler Schuhe genutzte Ladenlokal wird nach dessen Auszug in 2020 umgebaut und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte im modernen Ladendesign neu eröffnet. Jahrzehntelang war das Haus an den Schuhfilialisten Salamander vermietet. Eigentümer des Objekts sind Privatpersonen.