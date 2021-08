Einzelhandel mit durchwachsender Entwicklung

Beinahe das gesamte Jahr 2020 und das erste Halbjahr 2021 befanden sich Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland im Würgegriff der weltweiten Corona Pandemie. Sie war das praktisch alle Lebensbereiche beherrschende Thema – mit der Folge einer massiven Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens sowie nicht zuletzt einer gravierenden wirtschaftlichen Rezession. Diese wurde deutlich abgefedert durch vielfältige staatliche Maßnahmen wie zum Beispiel der breiten Anwendung des Kurzarbeitergelds. Dennoch: Der stationäre Einzelhandel und die Gastronomie zählten u.a. durch die vielfältigen Lockdown-Maßnahmen und andere administrative Restriktionen eindeutig zu den Hauptleidtragenden der Corona-Krise. So erreichte auch das Konsumklima der Verbraucher absolute Tiefstwerte und es fehlten landauf landab touristische Besucher insbesondere aus dem Ausland.

Im Verlauf des zweiten Quartals 2021 gewannen endlich wieder die positiven Triebkräfte für wirtschaftliches Wachstum und privaten Konsum die Oberhand über die Bremskräfte. Insbesondere im Kontext der fortschreitenden Impfungen hat sich die Corona-Bedrohung deulich reduziert. Mit der Folge von immer mehr Lockerungen und Normalität im öffentlichen Leben sowie wachsender Zuversicht der Bevölkerung. Als ein Resultat sind die Passantenfrequenzen Anfang Juni gegenüber dem Lockdown- Niveau von nur vier Wochen zuvor drastisch angestiegen. Gemäß einer Comfort-Auswertung der Frequenzzahlen des hystreet-Datenportals für ausgewählte Haupteinkaufsmeilen wurde hier teilweise sogar wieder der langfristige Durchschnitt überschritten.



Im Kontext mit den gewachsenen Sparguthaben und aufgestauten Konsumwünschen aus den Lockdown-Zeiten ist das ein idealer Nährboden für gute Geschäfte – auch beziehungsweise gerade im stationären Einzelhandel. Dies wird auch an den Zahlen des Frühjahrsgutachtens der Forschungsinstitute deutlich: Nach der tief greifenden Rezession in 2020 mit einer Abnahme des realen Bruttoinlandsprodukts um rund 5 % ist in 2021 wieder mit einem realen Wachstum von 3,7 % und im Folgejahr sogar mit fast 4 % zu rechnen.



Korrespondierend zur Entwicklung der Corona-Krise ist dabei für 2021 mit einer außerordentlichen Zweiteilung des Jahres zu rechnen. Dies wird insbesondere auch durch die sehr unterschiedliche Entwicklung der privaten Konsumausgaben hervorgerufen. Nach einem realen Rückgang von mehr als 6 % in 2020 ist für das Gesamtjahr 2021 zwar lediglich mit einem geringen Wachstumsbeitrag von 0,2 % zu rechnen. Jedoch wird nach einem weiteren starken Rückgang im ersten Halbjahr dann im zweiten Halbjahr der Turbo gezündet. Hier erwarten die Wirtschaftsforscher wieder eine Zunahme der privaten Konsumausgaben von mehr als 4 %. Und das ist erst der Anfang eines kräftigen Wachstumsimpulses, denn für 2022 wird gar eine reale Steigerung des privaten Konsums von rd. 8,5% (!) erwartet.



Schließlich ist der deutsche Arbeitsmarkt, u.a. bedingt durch die aktive staatliche Arbeitsmarktpolitik, auch in der Corona-Krise auf hohem Niveau relativ stabil geblieben. Gleichzeitig verfügen die privaten Haushalte angesichts des durch die staatlichen Zwangsmaßnahmen reduzierten Konsumverzichts über außerordentlich hohe Ersparnisse, die ab dem zweiten Halbjahr 2021 dann endlich ihrem eigentlichen (Konsum-)Zweck zugeführt werden können. Aus 2020 und 2021 sind das jeweils mehr als 100 Milliarden Euro, denn die coronabedingte Sparquote übersteigt hier ihr langfristiges Mittel jeweils um rund 5 %-Punkte.



Gegeneinander des stationären Einzelhandels vs. Online-Handel löst sich auf

Nach vorläufigen Angaben des Handelsverbands Deutschland (HDE) erzielte der Einzelhandel in 2020 ein sehr beachtliches Wachstum von rund 6 % nominal beziehungsweise rund 4,5 % real basierend auf einem Jahresumsatz von rund 577 Mrd. Euro. Doch die Entwicklung fiel ausgesprochen unterschiedlich aus. Klare Gewinner bis weit in 2021 hinein waren der durch die Corona- Restriktionen bevorzugte – da stets geöffnete – Online- Handel sowie der systemrelevante Handel (im wesentlichen Nahversorgung) mit hohem überdurchschnittlichen Wachstum. Demgegenüber zählte der überwiegende Teil des stationären Nonfood-Handels zu den Verlierern – in der Spitze mit hohen zweistelligen Umsatzverlusten im Bekleidungseinzelhandel.



Allerdings ist zu berücksichtigen, dass eine klare Abgrenzung zwischen online und offline angesichts der steigenden Bedeutung des Themas Omnichannel heute gar nicht mehr möglich ist. Die Zahlen des HDE weisen dazu einen Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz von rd. 13 % aus, was einem absoluten Umsatz von rd. 73 Mrd. Euro entspricht. Die tatsächlichen Online-Umsätze werden damit aber tendenziell merklich zu niedrig ausgewiesen. Denn hier werden nur die Umsätze von E-Commerce-Spezialisten und nicht die Online-Umsätze von originär stationären Einzelhändlern erfasst. Gerade in der Corona- Krise haben aber auch deren Online-Umsätze einen spürbaren Schub erhalten. Und das ist mit Blick auf eine verbreiterte Aufstellung des Einzelhandelsgeschäfts für die Zukunft auch gut so. Und gilt im Übrigen ebenso umgekehrt, indem zusätzliche stationäre Läden zu Umsatzverstärkern für klassische Online-Händler werden. Sie verleihen dem Online-Format ein stationäres Gesicht und machen die Online-Marke neu erlebbar.



Gerade für erfolgreiches Business in den anbrechenden Post Corona-Krisenmodus-Zeiten erscheint uns das stationäre Erleben auch wieder enorm wichtig zu sein. Hier glauben wir an eine echte Renaissance all der Dinge, die man in der Krise so schmerzlich vermisst hat: Reisen, Ausgehen, Kultur/Konzerte, Fußball/Sport Events und eben auch: Shoppen gehen!



Shopping-Bummel ist nicht zu ersetzen

Die boomenden Online-Warenlieferungen haben zwar gezeigt, dass man vieles via Internet beschaffen kann. Vielleicht mehr, als man zuvor für möglich gehalten hat. Dies wird wohl auch nicht wieder verschwinden. Aber der permanente Empfang und Versand von Paketen kann einen echten Shopping-Bummel in beliebiger Kombination mit privaten Treffen, Essen gehen, Kino-/ Theater-Besuch beziehungsweise das haptische Einkaufen einfach nicht ersetzen. Hierfür wird es auch in der Zukunft nachhaltig und aktuell ganz besonders einen Markt geben.



Dass angesichts von monatelangen Lockdowns der Geschäfte und anderer diverser administrativer Einschränkungen (Maskenpflicht, Beschränkungen der Kundenzahl, Flächenbegrenzungen, Hygiene-Vorschriften) die Corona-Krise das Vermietungsgeschäft für innerstädtische Handelsimmobilien deutlich negativ beeinträchtigt hat, liegt auf der Hand. Hierdurch sind Entwicklungen beschleunigt worden, die bereits zuvor den Markt erfasst hatten, da die Mieternachfrage für viele Städte und Lagen nachgelassen hatte. Verschiedene Insolvenzen und Restrukturierungen bei diversen Unternehmen in dem bisher als innerstädtische Leitbranche fungierenden Textil- und Modebereich wie auch die wachsende Bedeutung des Online-Handels hatten in diesem Zusammenhang ebenfalls eine große Rolle gespielt.



So hat sich der ehemalige Vermietermarkt zu einem Mietermarkt gewandelt. Mit signifikantem Druck auf die Mieten – insbesondere bei Großflächen ab ca. 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur. Aber auch die Usancen des Vermietungsgeschäfts befinden sich in einem umfassenden Wandel. So werden die Mietverträge immer flexibler: Umsatzmiet-Komponenten, Sonderkündigungsrechte bzw. kürzere Vertrags-Laufzeiten erhalten eine höhere Relevanz. Die klassischen Nebenkosten- sowie Index-Regelungen stehen unter Druck. Im Rahmen der Flächenvermarktung gewinnt die Maklervergütung via Zahlung von Innenprovisionen seitens der Vermieterseite immer mehr die Oberhand. In puncto Incentives erwarten die expansionswilligen Mieter von den Vermietern mehr und mehr die Gewährung mietfreier Monate, eigener Investitionen oder Baukostenzuschüsse. Zusammengefasst befindet sich der Markt in einer durch Corona beschleunigten umfassenden Neujustierung des Vermietungsgeschäfts – mit einer deutlichen Flexibilisierung der Mietvertragsverhältnisse sowie Reduktion der Einzelhandelsmieten. Im Durchschnitt, der natürlich alle Ausreißer nach oben oder unten glättet, sind die Spitzenmieten gegenüber denen der Vergangenheit in einer Größenordnung zwischen 20 und 30 % zurückgegangen. Dies betrifft insbesondere die vor der Corona-Krise vor allem gefragten Einkaufsstädte und -metropolen, deren Mietniveau besonders unter den Einschränkungen und dem Verlust ausländischer Touristen gelitten haben. Weniger stark sind die aktuellen Effekte oftmals bei kleineren Standorten mit regionaler Zentralität und Bedeutung. In vielen Top-Städten liegen die Höchstmieten etwa wieder auf dem Level vor zehn oder elf Jahren, also dem Jahr 2010.



Kassandrarufe waren falsch

Aber bereits im Verlauf der Krise hat sich gezeigt, dass die Entwicklung keineswegs ins Bodenlose geht sondern differenziert ist und zunehmend auch positive Perspektiven für die Gegenwart und Zukunft aufweist. Denn auch, wenn gelegentlich im Zuge der Corona-Lockdowns der Eindruck entstand, dass gar nichts mehr ginge, fanden tatsächlich doch eine Reihe von sehr namhaften Vermietungen statt. Aktuell nimmt dies noch mehr Fahrt auf.



Dabei handelte es sich im Nonfood-Bereich zum Einen um Relocations, d.h. Standort- und Mietoptimierungen sowie die Expansion von bereits im Markt befindlichen Playern, wie z.B. Globetrotter, New Yorker, s.Oliver, Calzedonia/Intimissimi, Tally Weijl, JD Sports, Decathlon, Søstrene Grene, Maison du Monde, Butlers, Teufel Lautsprecher, Dyson, Victorinox, diverse Brillenkonzepte (u.a. Mister Spex und eyes+ more) sowie verschiedenste Gastro-Filialisten wie Five Guys, Dean & David, L‘Osteria, The ASH oder Frittenwerk.



Diverse neue Mietkonzepte am Start

Zum Anderen sind aber auch ganz neue Konzepte in den Markt gekommen. So beispielsweise die von Comfort in Zusammenarbeit mit Cushman & Wakefield vollzogenen Markteintritte der nordamerikanischen Trend-Mode-Labels Canada Goose (in Berlin, Frankfurt und München) oder Moose Knuckles (Düsseldorf) bzw. die Platzierung des einzigen M&M’s-Flagship-Stores in Kontinentaleuropa im Renommierprojekt Gloria auf dem Berliner Kurfürstendamm. Ebenfalls aus Amerika kommt Restoration Hardware nach Deutschland Aus Skandinavien stammt das für Deutschland neue Konzept Samsøe Samsøe. Auch neue Showroom- und Experience-Konzepte wie jene der chinesischen Weltmarken Huawei und Xiaomi bzw. des deutschen Traditionsherstellers Miele oder E-Autos (Polestar) und neuartige Concept- Stores wie The Latest, Blaenk oder Vaund sind aktuell auf dem Vormarsch.



All dies wird ergänzt um die zunehmend wieder in unsere Innenstädte drängenden Anbieter des periodischen Bedarfs. Seien es die klassischen Lebensmittler und Discounter wie Edeka und Rewe sowie Aldi, Lidl und Netto mit neuen City-Konzepten, Biomärkte (z.B. Alnatura, Denn’s Biomarkt und Bio Company) oder diverse Anbieter aus dem vielschichtigen Drogeriemarkt-, Kosmetik- und Gesundheitssektor (von dm-drogerie markt, Rossmann, Müller Kleinkaufhaus, Budni bis hin zu Rituals, Sephora, Lush oder easyapotheke). Last, but not least, bleiben die erfolgreichen Niedrigpreiskonzepte wie TK Maxx, Woolworth, Zalando oder Tedi expansiv.



Insofern erodiert die ehemalige textile City-Dominanz zunehmend. Potentielle Mieter, deren Konzept und Sortiment eine Anmietung in der städtische Topfläche bis dato angesichts der hohen Preise ausgeschlossen hatten, bekommen nun ihre Chance. Dies sollte für die Attraktivität der Innenstädte durchaus ein Gewinn werden, indem der Besatz zukünftig wieder deutlich vielfältiger und interessanter werden dürfte.



Der Besatz unserer Innenstädte wird wieder vielfältiger

Diese Entwicklungen lassen sich auch aus einer ganz aktuellen Auswertung der Comfort–internen Mietgesuchs-Statistik für das erste Halbjahr 2021 ablesen. Im Vergleich zu den Zahlen des entsprechenden Vorjahreszeitraums erreicht hier die Zahl der neuen Gesuche insgesamt in etwa das Vorjahresniveau. Ganz wesentlich ist dabei aber die Entwicklung. Während insbesondere im Januar/Februar (also mitten im Lockdown) die Anzahl der neuen Mietgesuche deutlich unterhalb des Vorjahres lag (als von Corona nur als Randnotiz die Rede war), hat sich das Bild nunmehr komplett gewandelt. Im zweiten Quartal lagen die Gesuche jeweils zweistellig oberhalb der Vorjahreswerte. Es ist hier mittlerweile klar eine positive Dynamik erkennbar.



Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Struktur der Gesuche nach Branchen. Wie bereits angesprochen, wird die Mieternachfrage tendenziell immer bunter. Keine Branche erreicht mehr wie früher der Modebereich eine absolute Majorität. Die relativ stärkste Branche – dem hier besonders ausgeprägten Lockdown zum Trotz – stellt die Gastronomie mit 22 % aller neuen Mietgesuche, knapp vor der Modebranche (21 %). Ein spannender Befund ist zudem die nachhaltig steigende Nachfrage aus dem Bereich der Nahversorgung mit nunmehr immerhin 13 % aller Mietgesuche.



Handelsimmobilien bleiben als Assetklasse nachhaltig interessant

Selbst zu den Hochzeiten der Corona-Krise stellten deutsche Handelsimmobilien angesichts der fortdauernden Niedrigzinsphase im Euro-Raum und den kaum vorhandenen Anlage-Alternativen am ,Safe Haven‘ Deutschland eine absolut nachgefragte Assetklasse dar. Für das Gesamtjahr 2020 erreichten sie ein Transaktionsvolumen von rd. 11 Mrd. Euro. Dies entsprach in etwa dem Wert des Vorjahres. Für das erste Halbjahr 2021 summierten sich die Transaktionen dann auf eine Größenordnung von 3 Mrd. Euro, was allerdings eine Performance deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum darstellte. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass in puncto Portfolios anders als im Vorjahr (u.a. von 80 real,-Standorten durch SCP / x+bricks sowie von 17 Karstadt-Häusern durch Apollo) in 2021 auf diesem Sektor bisher deutlich weniger Transaktionen festzustellen waren. Es dominierten klar die Einzeltransaktionen.



Generell hat sich das Investoren-Interesse zunehmend in Richtung Lebensmittel / lebensmittelbeankerte Objekte / Projekte verschoben. Einzelhandelsflächen für den periodischen Bedarf wurden im Corona-Modus angesichts ihrer „Systemrelevanz“ und mithin durchgehenden Öffnungsmöglichkeiten klar bevorteilt. Für Highstreet-Immobilien verpassten die Lockdowns der Investoren- Nachfrage dagegen einen spürbaren Dämpfer. Die erfahrene Anfälligkeit dieser Assets in der Pandemie, fortlaufende Diskussionen über Mietreduktionen bzw. Anpassungen mietvertraglicher Regelungen oder befürchtete Insolvenzen weiterer Mietkonzepte ließen die Investoren zurückhaltend agieren und geforderte Renditen neu bewerten.



Bewertung der Mieten und Nutzungsstruktur als Schlüssel für Innenstadt-Investments

Die Neubewertungen beziehen sich dabei im Wesentlichen auf die nachhaltigen Mieten, insbesondere in Bezug auf mehrgeschossige Retail-Großflächen. Die Mieten müssen einfach auch längerfristig passen! Insofern werden ältere Mietverträge von den Investoren sehr kritisch hinterfragt; wie auch die bisherige einzelhandelsdominierte Nutzungsstruktur. Hier gilt es die Machbarkeit von Neuaufteilungen der Objekte und Neubelegungen mit anderen Nutzungsarten (von Gastronomie, Büro, Wohnen, Hotel, Entertainment bis hin zu City-Logistik) zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund bieten diverse große, in der aktuellen Flächenkonstellation nicht mehr marktgängige Objekte für Developer beziehungsweise Core+ und Value Add-Investoren ein erhebliches Potenzial für eine umfangreiche Neupositionierung als innerstädtische Mischnutzungen und Quartiere (Stichwort Risikostreuung).



Mittlerweile wächst nun wieder das Interesse der Investoren an Geschäftshäusern. Das ist nicht zuletzt auf die gewachsene Normalität im innerstädtischen Retail-Geschäft zurückzuführen. Diese findet auch in einer positiven Entwicklung der Kurse von Retail- Unternehmen an der Börse – wo ja bekanntlich die Zukunft gehandelt wird – ihren Ausdruck.



Sofern die Mieten stimmen, sind die Immobilien-Investoren auch wieder bereit, für echte Toplagen in Topstädten Kaufpreisfaktoren in einer ähnlichen Größenordnung wie vor der Krise zu bezahlen. Derartige Core-Objekte markieren auch weiterhin das untere Ende der Renditen für Handelsimmobilien. Letztendlich handelt es sich hier um die werthaltigsten Immobilien, was auch entsprechend in den Bodenrichtwerten für innerstädtische A-Lagen von Topstädten mit fünfstelligen bis hin zu gar sechsstelligen Werten zum Ausdruck kommt. Dort versuchen nicht zuletzt eigenkapitalstarke Investoren zum Zuge zu kommen und sich ausgewählte Toplagen zu sichern. Abseits der Toplagen sind die Abschläge dagegen tendenziell deutlich höher geworden.



Für klassische Shopping-Center mit einem hohen Textilanteil sind die Renditen in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren deutlich gestiegen, was auf einen generell unterstellten hohen Repositionierungsbedarf zurückzuführen ist. Für Fachmarktzentren bewegen sich die Renditen demgegenüber – sofern ein Lebensmittelanker vorhanden ist – auf einem historisch niedrigen Niveau. Einzelne LM-Supermärkte / -Discounter sowie Fachmärkte sind tendenziell auch teurer geworden, wobei gerade im Lebensmittelbereich angesichts der gewachsenen Investorennachfrage die begrenzte Produkt-Verfügbarkeit zu einem Preistreiber geworden ist.