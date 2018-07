Einstieg von Großinvestor CDPQ bringt Avison Young 250 Mio. kanadische Dollar

Der kanadische Vermögensverwalter Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) hat für 250 Millionen kanadische Dollar Vorzugsaktien von Avison Young erworben. Das gab Mark E. Rose, Vorstandsvorsitzender und CEO von Avison Young, gestern in Toronto bekannt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Credit Suisse Avison Young

Avison Young ist partnerschaftlich organisiert und auch in Deutschland aktiv. Die Mehrheit der Anteile liegt in den Händen der einzelnen „Principals“ genannten Partner. Auch die Unternehmensführung obliegt der Partnergemeinschaft. Der Mittelzufluss ist zur weiteren Stärkung des Wachstumskurses, zum Ausbau der globalen Präsenz und zur schrittweisen Erweiterung des Dienstleistungsangebots vorgesehen. Zu diesem Zweck soll das frische Kapital für Unternehmensübernahmen und zur Rekrutierung von Top-Talenten für Schlüsselpositionen eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen Anteile, die derzeit noch in den Händen Außenstehender liegen, zurückgekauft werden. Hierzu zählen sowohl nicht mehr aktive Gründer und frühere Partner von Avison Young als auch der bisherige Private-Equity-Gesellschafter Parallel49 Equity (ehemals Tricor Pacific Capital Inc.). Im Gegenzug erhält CDPQ drei Sitze im neunköpfigen Vorstand von Avison Young. Über Einzelheiten der Transaktion haben die Beteiligten Stilschweigen vereinbart.



Udo Stöckl, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland, erwartet, dass die Transaktion auch hierzulande positive Auswirkungen auf das Geschäft haben wird. „Deutschland ist weltweit einer der attraktivsten Immobilienmärkte, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Durch die Investition von CDPQ haben wir beste Voraussetzungen, um unser Engagement deutlich auszuweiten. Dabei streben wir die Integration von gewerblichen Immobiliendienstleistern ebenso wie das Rekrutieren von herausragenden Köpfen der Immobilienbranche an.“ Avison Young ist seit 2014 in Deutschland aktiv und unterhält aktuell Büros in fünf der Top-7-Städte. „Dazu prüfen wir weitere Standorte und wollen auch personell aufstocken“, erläutert Stöckl. „Wir wollen unser erfolgreiches Wachstum der vergangenen drei Jahre fortsetzen. In nur vier Jahren sind wir auf 65 Mitarbeiter gewachsen.“



Der neue Eigenkapitalgeber ist in Kanada ein bedeutender Investor und einer der größten Fondsmanager des Landes. CDPQ verwaltet aktuell ein Nettovermögen von 298,5 Milliarden kanadischen Dollar und investiert weltweit in verschiedene Märkte und Segmente, darunter Private Equity, Immobilien und Infrastruktur.



„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CDPQ und seinem umfassenden globalen Netzwerk. Von diesem Zugewinn an Expertise, Geschäftszufluss, Zugriff auf Marktdaten und Ressourcen werden beide Seiten profitieren. Wir können so unser Dienstleistungsangebot im Gewerbeimmobiliensektor in Nordamerika und anderen globalen Schlüsselmärkten gezielt weiter ausbauen", sagt Mark E. Rose. Durch die Transaktion wurde die Eigentümerstruktur von Avison Young nicht berührt. „Das war uns sehr wichtig”, erklärt Rose weiter. „Unsere auf Partnerschaft und Zusammenarbeit basierende Unternehmenskultur ist eines unserer wichtigsten Erfolgskriterien. Die Stammaktien liegen nach wie vor vollständig in den Händen der Partner.” Seit 2008 ist Avison Young von elf Niederlassungen in Kanada auf 84 Niederlassungen in ganz Nordamerika und Europa gewachsen. Der Umsatz hat sich in dieser Zeit mehr als verfünfzehnfacht.



Avison Young wurde bei der Transaktion in Finanzfragen von Credit Suisse und rechtlich von DLA Piper LLP (US) und Stikeman Elliott LLP beraten.