eins-Zentrale in Chemnitz wechselt ins Hannover Leasing-Portfolio

Corestate intensiviert über ihre Tochtergesellschaft ihre Investmentaktivitäten bei Stadtquartieren und kauft von Fay Projects die Zentrale des regionalen Energieversorgers eins. Das hochwertige Neubau-Core-Objekt bietet ein nachhaltiges Cash-Flow-Profil. Das Gesamt-Investitionsvolumen beziffert Hannover Leasing mit 70 Mio. Euro.

