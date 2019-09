Clemens Thiel zum Associate Director bei Savills Düsseldorf ernannt

Die Düsseldorfer Office Agency von Savills verkündet einen Neuzugang: Mit Clemens Thiel (28) gewinnt die Abteilung einen weiteren lokalen Experten, der seit Anfang September das Team rund um Sebastian Renke und Dennis Meyerhoff als Associate Director unterstützt. Ihm obliegt seitdem die Beratung von nationalen sowie internationalen Mietern und Eigentümern im Bürovermietungssegment.

„Wir freuen uns, mit Clemens Thiel einen erfahrenen Berater gewonnen zu haben und sind davon überzeugt, dass wir durch diesen Neuzugang unser Netzwerk zusätzlich erweitern können. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auf dem Düsseldorfer Büromarkt wird er schnell einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Marktanteile noch stärker auszubauen“, so Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



Der gelernte Immobilienkaufmann begann seine Karriere 2010 bei Jones Lang LaSalle in der Landeshauptstadt. Hier war er fast zehn Jahre für die Büroflächenvermietung verantwortlich und hat diverse Nutzer bei allen relevanten immobilienwirtschaftlichen Entscheidungen beraten. Zudem hat der gebürtige Düsseldorfer institutionelle und private Eigentümer bei der Neuvermietung und Repositionierung ihrer Liegenschaften unterstützt. „Durch meine bisherige Tätigkeit weiß ich um die sich wandelnden Ansprüche der Unternehmen und um die Besonderheiten Düsseldorfs. Die wachsende Nachfrage bringt reichlich Dynamik in das Stadtbild und erfordert vielerorts ein Umdenken auf Nutzerseite. Dieser Umstand macht unsere Beratungsleistung umso spannender und hat mich dazu veranlasst, auch selbst neue Wege zu gehen“, so Thiel.