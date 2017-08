Einkaufen auf ehemaligen KZ-Grund?

Dass Wolfsburg-Laagberg während des Zweiten Weltkriegs ein Ort des Grauens war, ist bekannt: Eine „Außenstelle“ des Konzentrationslagers Neuengamme war hier verortet. Dass bei den Bauarbeiten für ein geplantes Einkaufszentrum nun die erhaltenen Grundfundamente einer KZ-Baracke freigelegt wurden, damit konnte indes kaum jemand rechnen. Was mit Fund und Bauplan passieren soll, ist gegenwärtig Gegenstand heftigster Diskussionen.

.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs möchte die Angelegenheit „pragmatisch“ angehen und einen „symbolischen“ Teil der Ausgrabungen am Ort belassen und innerhalb des neuen Einkaufszentrums konserviert sichtbar machen. Das Gros der Relikte soll hingegen geborgen und in eine zu errichtende „Gedenkstätte Laagberg“ überführt werden. Für die schon einmal 30.000 Euro im Haushalt bereitgestellt sind.



Der Kreisverband der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) und die Hinterbliebenen der KZ-Opfer, organisiert in der Amicale Internationale KZ Neuengamme, laufen gegen diesen Vorschlag allerdings Sturm. Sie mahnen, dass man den Ort des Todes nicht einfach verlegen könne. Und sie werfen der Stadt vor, das Gelände vor der Aufstellung der Baupläne nicht sorgfältig genug überprüft zu haben, schließlich „weiß jeder, dass hier ein KZ mit Stacheldraht und Wachtürmen betrieben wurde.“ Der Rat der Stadt hat eine Sondersitzung anberaumt.