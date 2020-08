Einigen deutschen Immobilienfinanzierer drohen erhebliche Risiken

Verschiedene deutsche Banken sehen sich mit erheblichen Risiken aus ihren Engagements als gewerbliche Immobilienfinanzierer konfrontiert. Zurückzuführen ist dies auf die Zyklizität und engmaschige Verknüpfung des Marktes sowohl mit der Finanzbranche als auch mit der konjunkturellen Entwicklung. Zu dieser Einschätzung gelangt die internationale Ratingagentur Moody's Investors Service in einem neuen Bericht.

.

Die deutschen Banken gehören in Europa zu denjenigen mit den umfangreichsten Risikoengagements als gewerbliche Immobilienfinanzierer. Das Gesamtvolumen der Kreditausreichungen an den Sektor in der Europäischen Union belief sich 2019 geschätzt auf rund 1,6 Billionen Euro, wovon 27 % auf deutsche Institute entfielen. Insbesondere die auf gewerbliche Immobilienkreditvergabe spezialisierten deutschen Institute sind in erheblichem Maße Risiken aus dem Gewerbeimmobiliensektor ausgesetzt.



„Ein Rückgang der Gewerbeimmobilienpreise in den anfälligsten Teilsektoren wird das Sicherheitenniveau und die Beleihungsquoten in den Portfolios der Banken beeinträchtigen“, so Moody's-Analystin Christina Holthaus. „Je nach Dauer der Krise rechnen wir damit, dass Zahlungsaussetzungen, Ausfälle und abnehmende Sicherheitenniveaus zu einer Verschlechterung der Aktivaqualität, einem Anstieg der notleidenden Kredite, einem höheren Risikovorsorgebedarf und zu geringeren Erträgen führen werden.“



Am anfälligsten innerhalb der Gewerbeimmobilienbranche sind die Teilsektoren Hotel, Non-Food-Einzelhandel und Büroflächen. Die Nachfrage nach Büroflächen könnte künftig gedämpft werden, da die Unternehmen sich zusehends auf Telearbeit einstellen. Zudem sind Gewerbeimmobilien in der Reise- und Tourismusbranche stark von Reisebeschränkungen und Abstandregelungen betroffen, die aufgrund des Coronavirus erlassen wurden. Moody's rechnet für das laufende Jahr mit einem Anstieg bei Ladenschließungen und Insolvenzen, wodurch Kreditrückzahlungen in diesen Teilbereichen gefährdet sind.



Zwar stechen die als gewerbliche Immobilienfinanzierer tätigen deutschen Spezialkreditinstitute, wie die Aareal Bank AG (A3/A3 negativ, baa3), die Berlin Hyp AG (Aa2/Aa2 stabil, ba1), die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) (A3/A3 stabil, ba3) oder die Deutsche Pfandbriefbank AG, wegen der erheblichen Konzentration ihrer Kreditvergabe an diesen Sektor hervor. Ihr starkes Solvenzprofil mildert diese Risiken jedoch zu einem gewissen Teil ab. Auch die staatlichen Stützungsmaßnahmen als Reaktion auf das Coronavirus werden die Auswirkungen auf die Kreditprofile der Banken abfedern.