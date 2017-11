Eingetütet: Adler übernimmt die „Wasserstadt Mitte“

Bei der Grundsteinlegung im September hatte es Senatsbaudirektorin Regula Lüscher mit gleich vier Steinen für die vier Sektoren des Quartiers zu tun und für die Adler Real Estate AG war es der prominenteste Punkt im Bericht der Neunmonatszahlen [Deutsche Wohnen und Adler Real Estate gut aufgestellt]: Die „Wasserstadt Mitte“, östlich der Heidestraße am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, wechselt als „Wohnimmobilienprojekt in Arbeit“ in den Besitz der Berliner. Die 700 Apartments/Wohnungen sollen bis Ende 2019 schlüsselfertig sein. Verkäufer des Neubauprojekts in der wachsenden Europacity sind Benson Elliot und Kauri CAB.

Die beiden Projektentwickler hatten das Gelände am Kanalufer, das sich aus acht Baufeldern zusammensetzt, im Jahr 2015 von Ca Immo übernommen [Benson Elliot und Kauri CAB starten in Berlin durch], die Planung der rund 72.000 m² Bruttogeschossfläche mit Wohnungen unterschiedlichen Zuschnitts, Innenhöfen, Einzelhandelsflächen und Gastronomie rund um einen zentralen Quartiersplatz koordiniert und genehmigungsreif auf den Weg gebracht. Die Flächen teilen sich auf etwa 44.000 m² Wohnfläche sowie etwa 5.200 m² Büro- und Gewerbeflächen auf. Ein Teil der Wohneinheiten wird in Form moderner Micro-Living-Studios errichtet, zudem sollen weitere Wohnformen wie Atelierwohnungen zum Quartiersplatz, Familienwohnungen mit eigenen Gärten und Loftwohnungen zum Wasser entstehen. Vier Architekten können ihre ureigene Handschrift in den einzelnen Baufeldern in Beton umsetzen. Bewusst wurde auf eine einheitliche Gestaltung verzichtet, um dem Quartier von Anbeginn an eine facettenreiche, lebendige Anmutung zu verleihen.





Markanter Mittelpunkt der Wasserstadt Mitte wird der historische, denkmalgeschützte Kornversuchsspeicher sein, für den nach seiner Sanierung eine neue Nutzung vorgesehen ist.



„Benson Elliot begann 2010 in Wohnimmobilien in Berlin zu investieren und erkannte schon bald, welche Chancen diese Stadt bot, die seitdem ein konstant starkes Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Mietwachstum verzeichnet. Die Wasserstadt Mitte war das ambitionierteste Berliner Wohnprojekt von Benson Elliot, das aufgrund seiner einzigartigen Lage am Wasser und der guten Aussichten für Mietimmobilien in Berlin eine sichere Perspektive zeigte. Nachdem wir das Projekt durch die Planungs- und Vorentwicklungsphase geführt haben, ist nun der richtige Moment gekommen, einen langfristigen Eigentümer dafür zu finden“, so Joseph DeLeo, Benson Elliot Senior Partner.



Adler hat den Kauf über eine mittelbare Tochtergesellschaft, die 94,9 Prozent der Anteile an acht Projektentwicklungsgesellschaften im Rahmen eines Share Deals erworben hat, abgeschlossen. Das Investitionsvolumen hat das Immobilienunternehmen in seinem Quartalsbericht mit 120 Millionen Euro bis Ende 2019 veranschlagt. Nach der finalen Schlüsselübergabe und anschließender Vermietung soll das Projekt einem indikativen Marktwert von 385 Millionen Euro entsprechen und einen jährlichen Beitrag zu den Nettomieteinnahmen von ca. 11 Millionen Euro leisten.



Europacity - eine der größten Baustellen der Hauptstadt

Mit dem Europacity-Projekt wird auf der Basis des „Masterplans Berlin Heidestraße“ ein seit Jahrzehnten weitgehend ungenutztes Areal von ca. 40 Hektar nördlich des Berliner Hauptbahnhofs zu einem neuen Stadtquartier in Mischnutzung entwickelt. Zu den sich derzeit in der Realisierung befindlichen architektonischen Hinguckern des Areals gehört zum Beispiel die Büroprojektentwicklung The Cube, die auch erst zu Beginn des Jahres im Rahmen eines Forward Deals den Eigentümer wechselte. Das von Ca Immo projektierte Solitärgebäude wird nach Fertigstellung in den Bestand den von TH Real Estate gemanagten Fonds European Cities Fund gehen [CA Immo verkauft The Cube an TH Real Estate]. Außerdem laufen die Projektarbeiten für das neue KPMG-Headquarter auf Hochtouren, das direkt über dem Tunnel der S21 „wachsen“ aus dem Boden wachsen soll. Mit dem bereits erfolgten Start der ersten Baumaßnahmen des Benson Elliot/Kauri Cab Wohnprojekts erricht die Entwicklung für das gemischt genutzte urbane Quartier, das fußläufig zum Bundestag und der Humbold-Universität liegt, einen neuen Meilenstein.