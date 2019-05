Vermietungsmarkt für Logistikimmobilien mit zweitbestem Jahresstart

Auf dem deutschen Markt für Lager- und Logistikflächen wurden im ersten Quartal 2019 mit 1,68 Millionen m² 14 % weniger Flächen umgesetzt (Eigennutzer und Vermietungen) als im ersten Quartal des Rekordjahres 2018. „Von einem einbrechenden Vermietungsmarkt für Logistikimmobilien kann nicht die Rede sein“, sagt Frank Weber, Head of Industrial Agency JLL Germany. „Doch insgesamt ist das das zweitbeste Ergebnis eines ersten Quartals in den vergangenen zehn Jahren“, so Weber. „Die Flächen werden immer knapper, das macht sich natürlich auch beim Umsatz bemerkbar. Die Nachfrage ist und bleibt aber stabil.“ Mit 25 Prozent sanken im ersten Quartal dieses Jahres vor allem die Umsätze durch Eigennutzer deutlich. Die Vermietungsumsätze fielen nur um 8 Prozent. Letztere machen 69 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

.

Berlins Flächenumsatz steigt um 18 %

In den Big 5-Ballungsräumen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 371.000 m² umgesetzt und damit 31 % weniger als im ersten Quartal 2018. Die Region Frankfurt erzielte mit 114.000 m² den höchsten Flächenumsatz, dicht gefolgt von Berlin mit 110.000 m². Doch während Frankfurt im Jahresvergleich ein Minus von 33 % verbuchte, konnte Berlin als einzige Big-5-Region ein Plus erzielen (18 %). Hamburg, München (jeweils minus 39 %) und Düsseldorf (minus 65 %) liegen deutlich hinter den Ergebnissen des Vorjahres. Berlin profitierte dabei vom bisher größten Abschluss: In Schönefeld, im südlichen Umland, mietete ein Online-Unternehmen rund 31.000 m² Logistikfläche in einer Projektentwicklung.



Handelsunternehmen führen die Umsatzstatistik in den Big-5-Ballungsräumen mit einem Anteil von 40 % an. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Unternehmen aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung (22 %), sowie Industrieunternehmen, die 19 % der Flächen nachfragten.



Umsatz von Flächen in der Größenordnung ab 5.000 m² sinkt deutlich

Auffallend zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr der Umsatz von Flächen in der Größenordnung ab 5.000 m²: Nur 18 Abschlüsse (195.000 m²) wurden im ersten Quartal registriert. In den ersten drei Monaten des Vorjahres waren es noch 33 Abschlüsse (378.000 m²). „Dies liegt vor allem daran, dass weniger Flächen in dieser Größenordnung verfügbar sind, was auch mit längeren Genehmigungszeiten für die Grundstücksausweisung zusammenhängt“, so Weber. Im ersten Quartal kamen nur 93.000 m² Lagerfläche auf den Markt und davon waren bereits rund 95 % vergeben. Aktuell befinden sich in den Big 5 rund 665.000 m² im Bau. Nur 18 % der Flächen sind allerdings noch nicht vermietet. Am meisten wird derzeit in den Regionen Frankfurt und Berlin gebaut.



Die größten Abschlüsse machten BMW, VW und Puma

Außerhalb der Big-5-Ballungsräume wurden im ersten Quartal dieses Jahres rund 1,3 Millionen m² umgesetzt, 7 % weniger als im ersten Quartal 2018. Der Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre wurde allerdings um 16 % übertroffen. Umsatzstärkste Region ist das Ruhrgebiet mit rund 220.000 m². Auf Platz 2 und 3 folgen mit einigem Abstand die Regionen Rhein-Neckar (71.000 m²) und Osnabrück/Münster (68.000 m²).



Während Handelsunternehmen und Unternehmen aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung für je 30 % des Gesamtumsatzes verantwortlich zeichneten, kam die stärkste Nachfrage mit einem Anteil von 36 % am Gesamtumsatz von Industrieunternehmen, die auch für die drei größten Abschlüsse des ersten Quartals sorgten: Für BMW wurde mit dem Bau einer rund 100.000 m² großen Logistikhalle in Dingolfing begonnen, VW mietete 87.000 m² in Kösching und der Sportartikelhersteller Puma unterzeichnetet einen Vertrag über ein 63.500 m² großes Zentrallager in Geiselwind [wir berichteten]. Alle Flächen sollen 2020 fertig gestellt werden. Insgesamt wurden knapp 70 % aller Flächenumsätze in Neubauten und Projektentwicklungen getätigt.



Spitzenmieten steigen nur in Hamburg

Die Spitzenmieten für Lagerflächen in der Größenordnung ab 5.000 m² blieben im ersten Quartal weitestgehend stabil mit leichter Tendenz nach oben. In den Regionen München (7,10 Euro/m²/Monat), Frankfurt (6,00 Euro/m²/Monat), Berlin (5,50 Euro/m²/Monat) und Düsseldorf (5,40 Euro/m²/Monat) tat sich nichts. Nur in der Region Hamburg kletterte die Spitzenmiete von 5,80 auf 6,00 Euro/m²/Monat.